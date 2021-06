Il nuovo singolo dei Maroon 5 è Lost, canzone estratta dall’ultimo album dal titolo Jordi uscito lo scorso 11 giugno e che contiene anche la canzone Memories che è stata un successo sia in Italia che in tutto il mondo.

Con Lost i Maroon 5 ritrovano il loro sound che è un mix di pop rock e R&B, regalandoci un pezzo molto piacevole ed evocativo.

Anche il video ufficiale, che vi mostriamo in cima all’articolo, mostra Adam Levine e compagnia su una spiaggia, mentre si muovono e cantano sulle note evocative di Lost.

Il significato del testo di Lost e la dedica a Jordan Feldstein

Lost, e già dal titolo è più che chiaro, è nata per omaggiare Jordan Feldstein, il manager della band morto prematuramente e ancora amato e ricordato dai Maroon 5.

Proprio Adam Levine, attraverso il suo profilo Instragram ufficiale, ha voluto ricordare così l’amico e manager:

Sento la sua mancanza ogni giorno. Sono orgoglioso di aver inciso il suo nome nella storia della band che lui ha aiutato a costruire fin dalle fondamenta, ogni giorno. Ti vogliamo bene Jordi Adam Levine

Anche con Lost i Maroon 5 si classificano con la band pop rock più famosa e amata a livello mondiale con oltre 52 milioni di ascoltatori al mese su Spotify, oltre 120 concerti in più di 30 paesi del mondo e più di 6.750.000 di biglietti venduti. Ad oggi, il gruppo capitanato da Adam Levine ha superato quota 75 milioni di album venduti nel mondo, 400 milioni di singoli, certificazioni oro e platino in più di 35 paesi.

Un successo enorme, che di sicuro si confermerà anche con il singolo Lost.

E tu cosa ne pensi di Lost dei Maroon 5? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi la traduzione del testo che trovi qui sotto.

Traduzione di Lost dei Maroon 5

Non ho nessuna connessione, nessuna fede o direzione, no

Cercando e cercando qualcuno che mi salvi l’anima (Ooh)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Sono stato spinto in un’onda, travolto da un’onda

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Poi ti ho sentito chiamare il mio nome

Sì-sì, sì-sì

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato

Ora mi sono trovato, ora mi sono trovato, ora mi sono trovato

Sì, mi hai portato nel posto, era sicuro, era suono (suono, suono, suono)

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato

Ora mi sono trovato, ora mi sono trovato, ora mi sono trovato

Sì, mi hai portato nel posto, era sicuro, era suono (suono, suono, suono)

Perso, ero perso, ora mi sono trovato

Ero così spezzato, il mio cuore era uno spazio vuoto (Oh, oh, oh)

La vita era uno scherzo fino al momento in cui ho visto il tuo viso, ho visto il tuo vico, ho visto il tuo viso

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Sono stato travolto da un’onda, travolto da un’onda

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Poi ti ho sentito chiamare il mio nome

Sì-sì, sì-sì

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato

Ora mi sono trovato, ora mi sono trovato, ora mi sono trovato

Sì, mi hai portato nel posto, era sicuro, era suono (suono, suono, suono)

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato

Ora mi sono trovato, ora mi sono trovato, ora mi sono trovato

Sì, mi hai portato nel posto, era sicuro, era suono (suono, suono, suono)

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato

Ooh, ooh, ooh, di nuovo (di nuovo)

Ooh, ooh, ooh, di nuovo, sì (di nuovo)

Ooh, ooh, ooh, di nuovo (di nuovo)

Ooh, ooh, ooh, di nuovo, sì (di nuovo)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Sono stato travolto da un’onda, travolto da un’onda

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Stavo scomparendo quando sei arrivato

Sì-sì, sì-sì, sì

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato (ero perso, perso)

Ora sono trovato, ora mi sono trovato, ora mi sono trovato (Ora mi sono trovato, trovato, trovato)

Sì, mi hai portato nel posto, era sicuro, era sano (Sì, sì, sì)

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato (oh sì)

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato (ero perso, perso)

Ora mi sono trovato, ora mi sono trovato, ora mi sono trovato (Ora mi sono trovato, trovato, trovato)

Sì, mi hai portato nel posto, era sicuro, era sano (Ooh, sì, sì)

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato