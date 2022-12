Martin Garrix è un disc jockey dei Paesi Bassi classe 1996. Nonostante la sua giovane età, si tratta comunque di uno dei nomi più conosciuti ed apprezzati nel suo ambito a livello internazionale tanto che per tre anni consecutivi, dal 2016 al 2018, e quest’anno si è classificato al primo posto nella lista dei 100 migliori dj al mondo di Dj Mag . Quattro volte per un ragazzo così giovane.

Protagonista di brani come Tremor, So Far Away, There For You, Scared to Be Loney, In the Name of Love, Summer Days fino a We Are The People ed Used to Love. Ed oggi Martin Garrix è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Hero che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme streaming musicali. In collaborazione con JVKE, arriva subito dopo l’incredibile successo di We Are the People che è rimasto stabile in classifica, per molto tempo, al primo posto.

Il significato di Hero

Hero, il nuovo singolo di Martin Garrix insieme a JVKE, è un inno ai videogiochi. Il brano, infatti, è ispirato al videogioco Marvel Snap ed è stato seguito dalla pubblicazione di un video animato dove ci sono i supereroi della Marvel ed è stato presentato in anteprima ai The Game Awards. Qui i supereroi della Marvel rivivono con le loro tormentate storie d’amore, soprattutto quelle preferite dai fan come Spider Man con Mary Jane, Tempesta con Black Panther e Visione con Scarlet Witch. Con Hero scopriamo un nuovo lato di Martin Garrix che unisce un sound sinistro e martellante con la voce di JVKE. A tal proposito, il disc jockey olandese afferma che:

Martin Garrix e JVKE

“Sono super onorato di far parte di questo progetto. Adoro esplorare nuovi territori con la mia musica e sono davvero entusiasta che la canzone sia finalmente uscita”.

Il 2022 senza ombra di dubbio è stato un anno pieno di successi per Martin Garrix che ora è pronto per iniziare al meglio il nuovo anno con sorprese per i suoi fan e soprattutto con tanti live in giro per il mondo.

E tu sei un fan di Martin Garrix? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Hero? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione di Hero

Non vedi che non sei pronto?

Le mie braccia si stanno appesantendo per il peso del mondo

È tutto sulle mie mani e sto sudando

È troppo da reggere?

Mille voci sussurrano rumore

Pianificano la mia caduta in disgrazia

Woah-oh, lo so

Dici di volere un eroe, non è così

Dici di volere un salvatore, che ti tiri su da terra

Poi vuoi dare la colpa a me quando cadi giù

Woah-oh, lo so

Non voglio essere il tuo eroe, oh no

Quando ti renderai conto che stiamo affondando e cadendo a pezzi?

Perché l’amore non dura nell’oscurità

Non vedi che stai invecchiando?

Hai aspettato tanto e hai lasciato che il tempo passasse

Hai fatto le tue scommesse, ma quando tutto si riduce

Hai messo giù le tue carte e hai dato la colpa alla casa

Mille voci sussurrano rumore

Pianificano la mia caduta in disgrazia

Woah-oh, lo so

Dici di volere un eroe, non è così

Dici di volere un salvatore, che ti tiri su da terra

Poi vuoi dare la colpa a me quando cadi giù

Woah-oh, lo so

Non voglio essere il tuo eroe, oh no

Quando ti renderai conto che stiamo affondando e cadendo a pezzi?

Perché l’amore non dura nell’oscurità

Woah-oh, woah-oh

L’amore non dura nel buio

Woah-oh, woah-oh

Non vedi che stai invecchiando?

Hai aspettato tanto e hai lasciato che il tempo passasse

Hai fatto le tue scommesse, ma quando tutto si riduce

Hai messo giù le tue carte e hai dato la colpa alla casa

Woah-oh, lo so

Dici di volere un eroe, non è così

Dici di volere un salvatore, che ti tiri su da terra

Poi vuoi dare la colpa a me quando cadi giù

Woah-oh, lo so

Non voglio essere il tuo eroe, oh no

Quando ti renderai conto che stiamo affondando e cadendo a pezzi?

Perché l’amore non dura nell’oscurità