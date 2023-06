Martin Solveig è un disc jockey di Parigi classe 1976. All’età di 13 anni, dopo aver ricevuto in regalo alcuni dischi, inizia ad avvicinarsi al mondo della dance music che preferisce alla musica classica che, invece, stava studiando in quel momento. Inizia la sua carriera da Dj che lo porta a lavorare con nomi importanti come Bob Sinclair e Todd Terry.

Nel giro di poco tempo inizia a dedicarsi alla sua produzione musicale e realizza i primi due singoli tramite la sua etichetta personale. Voce di brani come I Want You, Boys & Girls, Ready 2 Go, Big in Japan, Do It Right, All Stars, All Day and Night fino a Thing for You e No Lie per citarne alcuni. Ed oggi Martin Solveig è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Now or Never che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non è da solo, bensì duetta sulle note di Now or Never insieme alla cantautrice Faouzia. A proposito di questa collaborazione, Solveig ha rivelato che:

“Incontrare Faouzia è stato magico. Parliamo francese, i suoi genitori sono marocchini. Ci siamo capiti e abbiamo scritto con parole semplici che la vita è adesso. È un brano che volevo fare da sempre”.

Il disc jockey Martin Solveig

Il significato di Now or Never

Now or Never, il nuovo singolo di Martin Solveig, mostra il rapper al massimo della sua forza, pronto a conquistare il suo pubblico. Il video ufficiale del brano è stato girato nella nostra Torino ed è in grado di toccare le giuste emozioni con immagini cinematografiche al rallentatore che riprendono Martin Solveig e Faouzia mentre corrono verso una forte luce. Il singolo ci vuole raccontare la necessità di vivere la vita al massimo soprattutto dopo momenti in cui la libertà è stata negata, quindi proprio concentrarsi sul “Ora o mai più”. Una sorta di invito a godersi la vita ed ammirare la bellezza delle cose quotidiane che spesso, invece, vengono date per scontate. E’ proprio ora il momento giusto per fare tutto ciò che si vuole, senza paura.

E tu sei un fan di Martin Solveig? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Now or Never? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Now or Never

Sono stato così preso ultimamente

I pensieri mi girano in testa

Dovrei lasciarmi andare forse (Uh-uh)

Essere qui, invece

La bellezza nel quotidiano, non ho più nulla da nascondere

Devo dare via tutto, aspetta che prenda il mio passo

Vivrò, volerò

Il momento giusto, no-ow o mai più

Illuminare il cielo, come lucciole

Il momento giusto, no o mai più

No-ow o mai

No-ow o mai

Cerca di non guardarti indietro, baby

Sta sfuggendo di mano

Foto e ricordi sbiaditi (Uh-uh)

Ho bisogno di dimenticare

La bellezza nel quotidiano, non ho più nulla da nascondere

Devo dare via tutto, aspetta che prenda il mio passo

