Grandi notizie per Marco Bellocchio, il regista italiano che presenterà a Cannes, fuori concorso, il suo ultimo film Marx Può Aspettare, ma che allo stesso tempo riceverà la Palma d’Oro d’Onore, com’è stato comunicato proprio nelle ultime ore dal direttore del Festival, Thierry Frémaux.

Un grande riconoscimento per il regista di film come Il traditore, L’Ora di Religione, Vincere e molti altri. Un riconoscimento che arriva anche in un momento particolare della sua carriera, un momento in cui Bellocchio porta sullo schermo qualcosa di molto intimo e personale: la sua famiglia.

Analisi del trailer e trama di Marx Può Aspettare

Nel trailer ufficiale del documentario, ci è subito chiara quella che sarà la narrativa e la poetica del film. Con in sottofondo una musica molto toccante, vediamo passare, uno dopo l’altro davanti alla telecamera, numerosi membri della famiglia di Marco Bellocchio.

Alla base della trama, infatti, c’è l’idea di voler raccontare la storia di Camillo, fratello gemello del regista, morto il 27 dicembre 1968 e il vuoto lasciato nel cuore di tutta la famiglia.

Con queste parole il regista ha voluto raccontare il suo intento, innalzando il tema di Marx Può Aspettare a tema universale che coinvolge tutti coloro che hanno subito una dolorosa perdita:

[…] Camillo, l’angelo, il protagonista di questa storia. Marx Può Aspettare racconta della morte di Camillo, mio gemello, il 27 dicembre del 1968. Una storia totalmente autobiografica, ma che vuole essere “universale” (altrimenti che interesse potrebbe avere?) per almeno due motivi: una riflessione sul dolore dei sopravvissuti (eravamo abbastanza sani noi fratelli per sentire dolore?), ma soprattutto sulla volontà di nascondere la verità a nostra madre, convinti che altrimenti non avrebbe sopportato la tragedia. E perciò il teatro nella tragedia. Il secondo motivo è che la morte di Camillo cade in un anno “rivoluzionario”, il 1968. L’anno della contestazione, della libertà sessuale, del maggio francese, dell’invasione della Cecoslovacchia, ma tutte queste rivoluzioni passarono accanto alla vita di Camillo, non lo interessarono. “Marx può aspettare” mi disse l’ultima volta che ci incontrammo… Marco Bellocchio

Un ricordo commovente, che ci chiarisce molto bene la portata emotiva del film e le parole che ci arrivano dalla visione del trailer.

Dopo la presentazione a Cannes, Marx Può Aspettare arriverà nei cinema a partire da 15 luglio. E tu andrai a vederlo? Lascia un commento per farcelo sapere.