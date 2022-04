Mary Carbone è una modella della provincia di Brindisi che ha iniziato a sfilare in età molto giovane fino al momento in cui decide di trasferirsi a Milano. Nel 2006 viene scelta per il reality la Pupa e il Secchione, che la porta alla popolarità nazionale e a lavorare per molte trasmissioni di Mediaset e Rai.

Diventa un volto noto grazie alla partecipazione a Colorado nel 2008 e diventa l’opinionista per Pomeriggio5, Mattino5 e Domenica5. Mary Carbone è una ragazza dalle mille risorse: sappiamo che è modella, ma anche opinionista, ha realizzato una linea di intimo ed ha aperto uno shop online di abbigliamento, ma è anche cantante. Ed oggi, venerdì 22 aprile, Mary Carbone torna protagonista sulla scena musicale con Un Macho Vero. Da oggi, infatti, il suo nuovo singolo sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto per lei da Fabio e Luigi Mosello ed è pubblicato su Etichetta Music Universe.

La modella Mary Carbone

Il significato di Un Macho Vero

Un Macho Vero, il nuovo singolo di Mary Carbone, è caratterizzato da un ritmo allegro e movimentato ed ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni della prossima estate. A prima vista può sembrare un titolo superficiale, ma così non è. L’obiettivo della modella è quello di dare un chiaro messaggio, ovvero che una donna può essere bella e romantica quanto vuole, ma nonostante questo non bisogna mai mancarle di rispetto. È la donna stessa a scegliere a chi mostrare il suo lato sensuale, ma lo farà solo se dall’altra parte troverà un uomo in grado di saperla capire e saperla apprezzare senza approfittarne. Nel mondo dello spettacolo spesso le donne vengono considerate solo per il loro aspetto fisico, invece la Carbone vuole far capire che le donne devono essere considerate per il lato più profondo ed individuale, infatti canta: “Credimi non sono io quella che vive solo di movida…io non sono in un sogno…prova a cercarmi in un libro di Freud”. E se un uomo è in grado di arrivare al suo cuore allora ha fatto centro. D’altronde si sa che le donne sono un tripudio di emozioni e di sensazioni, compito dell’uomo è quello di riuscire a coglierle in ogni sfaccettatura.

