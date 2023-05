Massimo Di Cataldo è un cantautore di Roma classe 1968. Cresce, fin dalla più giovane età, con la passione per la musica e da adolescente inizia a suonare in diversi gruppi. Dopo il diploma al liceo artistico, decide di dare una possibilità alla sua grande passione.

Voce di brani come Se adesso te ne vai, Come sei bella, Scusa se ti chiamo amore, Cosa rimane di noi, Michela fino ad Allora Scusami e C’è qualcuno per citarne alcuni. Ed oggi Massimo di Cataldo è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Una Canzone Brutta che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Nel brano non è da solo, bensì canta insieme ad Andrea Agresti, uno de Le Iene.

Il significato di Una Canzone Brutta

Una Canzone Brutta, il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, festeggia i trent’anni di carriera del cantautore. A tal proposito, Di Cataldo rivela che:

Il cantante Massimo Di Cataldo

“Dopo trent’anni di esperienza nella musica, trovo l’attuale panorama musicale piuttosto omologato e tante le canzoni brutte che diventano però tormentoni a forza di essere ascoltate. Da questa osservazione è nata l’idea di scrivere Una Canzone Brutta della quale successivamente ho parlato con Andrea Agresti, anche lui come me cultore della storia della musica rock, che ne è rimasto particolarmente entusiasta. Trovo che il suo timbro di voce graffiante, insieme al mio, crei un interessante impasto vocale. Ci siamo molto divertiti a cantare questa canzone”.

Nel frattempo, Massimo Di Cataldo si prepara per tornare protagonista dei live con un tour che, questa estate, lo porterà in giro per l’Italia. Le date sono in continuo aggiornamento, ma per ora sappiamo che sarà a Pontecorvo (FR), a Capistrello (AQ), a Carfizzi (KR), ad Agromonte Magnano (PZ), a Grisolia Scalo (CS), a Termoli (CB), a San Marco Argentano (CS) e ad Oriolo Romano (VT).

E tu sei un fan di Massimo Di Cataldo? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Una Canzone Brutta? Ti aspettiamo nei commenti!