Negli ultimi mesi, durante la pandemia di COVID-19, una canzone intitolata Jerusalema (non Jerusalem) prodotta dal DJ sudafricano Master KG è stata in tendenza sui social media. Molti africani dell’Angola hanno ballato il singolo in un video, che ora è noto come #JerusalemaDance. Successivamente ha portato l’hashtag #JerusalemaDanceChallenge virale su TikTok.

Le visualizzazioni della canzone sono cresciute in gran numero ogni giorno (mentre pubblichiamo questo articolo, sono pari a 400 milioni). Questo numero è ancora in crescita. Siamo rimasti sorpresi quando l’abbiamo sentito per la prima volta, alla fine del 2019. Come molti altri brani, Jerusalema riadatta un’altra canzone più vecchia.

A causa della sua popolarità, i media hanno scritto della canzone e del suo impatto. Hanno anche intervistato Master KG. Ma pochissime di queste interviste hanno toccato il significato o il messaggio dell’inno originale. Purtroppo sembra essere stato dimenticato. Pertanto, in questo articolo, ti proporremo il vero significato di Jerusalema (da non confondere con Jerusalem).

Jerusalema ha assunto significati diversi per persone diverse in tutto il mondo. In Sudafrica ha assunto un significato celebrativo. Prima dell’Heritage Day, il presidente di stato, Cyril Ramaphosa, ha sfidato tutti in Sudafrica a partecipare alla #JerusalemaDanceChallenge. Sperava che così facendo potessero celebrare il diverso patrimonio del Sudafrica e mostrare al mondo che i sudafricani possono produrre buona musica.

Per altri, Jerusalema è un simbolo di una potenziale unità per le comunità fratturate. Molte persone desiderano la pace. Eppure ogni giorno ci troviamo di fronte a lotte e disordini. Desideriamo un mondo in cui regnino pace, amore e felicità. Un mondo senza guerre.

Master KG nel video di Jerusalema.

Potrebbe sorprendere molti, ma Jerusalema è in realtà adattata da un vecchio inno gospel, intitolato Jerusalem Ikhaya Lami (Jerusalem My Home). Può ancora essere trovato nell’innario della Chiesa Metodista IsiXhosa. L’inno originale celebra la promessa della Nuova Gerusalemme nell’Apocalisse dove leggiamo che Giovanni vide: “Un nuovo cielo e una nuova terra” (Apocalisse 21:1). All’interno del cosmo restaurato di Dio c’è una città, “La Nuova Gerusalemme” (Apocalisse 21:2). Giovanni attende con ansia il giorno in cui Dio dimorerà ancora una volta tra il suo popolo.

L’inno originale riflette su questa promessa e speranza. Esprime un desiderio per la Nuova Gerusalemme. L’inno descrive un meraviglioso luogo di riposo e salvezza. Non c’è dolore o peccato. Non ci sono più lacrime. La Nuova Gerusalemme è migliore del Giardino dell’Eden. Sarà presente l’intera congregazione dei credenti di tutti i tempi.

Insieme, queste descrizioni mettono in risalto la pura bellezza della speranza cristiana. Perché il mondo, come lo conosciamo, non è la fine. Aspettiamo un mondo migliore. Gesù ci sta preparando un posto. Chi lo ama vivrà con lui. Per sempre.

Jerusalema di Master KG

Ci sono ovvie somiglianze tra l’adattamento di Master KG e l’inno originale.

Gerusalemme è la mia casa [Gerusalemme la mia casa]

Preservami [Tienimi]

Cammina con me [Cammina con me]

Non lasciarmi qui [Non lasciarmi qui] Il

mio posto non è qui [Il mio posto non è qui] Il

mio regno è non qui [Il mio regno non è qui]

In Jerusalema di Master KG, Gerusalemme è indicata come la casa. Eppure non è esplicito se questa casa risieda nel futuro. Una delle principali differenze tra Jerusalema di Master KG e Jerusalema Ikhaya Lami è che il primo si concentra sul presente. Eppure, pur senza essere esplicita, esprime il desiderio umano di un posto migliore.

Traduzione e testo di Jerusalema

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Gerusalemme è la mia casa

Guidami

Portami con te

Non lasciarmi qui

Gerusalemme è la mia casa

Guidami

Portami con te

Non lasciarmi qui

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Il mio posto non è qui

Il mio luogo non è qui

Guidami

Portami con te

Il mio posto non è qui

Il mio luogo non è qui

Guidami

Portami con te

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Guidami

Guidami

Guidami

Non abbandonarmi qui

Guidami

Guidami

Guidami

Non abbandonarmi qui

