Sembra strano che due attori così affiatati, visti insieme sul grande schermo e, a quanto si sa, grandi amici anche nella vita reale, possano fare certe affermazioni! Eppure… in realtà è stata solo una battuta, quella che Matt Damon (Il talento di Mr. Ripley, The Bourne Identity, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo) ha fatto parlando del suo collega Ben Affleck (Al vertice della tensione, La verità è che non gli piaci abbastanza, Zack Snyder’s Justice League), adesso che hanno in piedi un nuovo progetto che li vedrà di nuovo collaborare a strettissimo contatto.

I due attori, tra le star più richieste di Hollywood, si trovano infatti nuovamente a lavorare insieme: dopo 25 anni dall’aver diviso lo stesso set durante la lavorazione di Will Hunting – Genio ribelle – film diretto da Gus Van Sant (Drugstore Cowboy, L’amore che resta, La foresta dei sogni) nel 1997 -, del quale hanno scritto insieme la sceneggiatura, lavorando anche come attori, e per il quale hanno vinto un premio Oscar proprio per la migliore sceneggiatura originale.

Matt Damon e Ben Affleck, quindi, evidentemente non ancora paghi di quell’esperienza e passati quasi cinque lustri da allora, hanno deciso di riprovarci e hanno scritto insieme The Last Duel, un film storico di genere drammatico, diretto da Ridley Scott (Chi protegge il testimone, Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto, The Counselor – Il procuratore), che ha come protagonisti entrambi gli attori nei due ruoli principali. L’uscita al cinema è prevista per il 14 ottobre 2021.

Matt Damon scherza con il suo amico Ben Affleck

Con The Last Duel, dramma medievale sull’ultimo processo sanzionato in Francia, ritorna la collaborazione di scrittura tra i due attori che, come già detto, proprio dai tempi di Will Hunting – Genio Ribelle, non si ritrovavano più insieme da quasi 25 anni davanti ad una sceneggiatura da scrivere. A quanto pare, infatti, scrivere un altro film insieme è stata un’impresa enorme che i due amici pensavano che non sarebbe mai più successo.

Così come dichiarato da Matt Damon rispetto alla nuova collaborazione con il suo amico Ben Affleck:

“Non avevamo più scritto insieme principalmente a causa del tempismo. Quando abbiamo fatto Good Will Hunting, non sapevamo davvero cosa stavamo facendo ed era così dispendioso in termini di tempo. Ci sono voluti letteralmente anni e abbiamo scritto migliaia di pagine. Eravamo così inefficienti la prima volta che avevamo paura di scrivere un’altra sceneggiatura e non eravamo sicuri che sarebbe successo di nuovo a causa del tempo.

E, ancora, sempre Damon:

“Ma penso che facendo solo film da 25 anni ormai, abbiamo capito la struttura, quindi si è rivelato un processo davvero efficiente. E abbiamo portato a termine il lavoro con l’aiuto di Nicole [Holofcener, la loro co-sceneggiatrice], che è una scrittrice incredibile. Ha sicuramente aiutato a semplificare il processo di lavorazione.”

Rispetto, invece, alla nuova collaborazione con il suo amico Ben Affleck il buon Matt Damon non ha dubbi, e ci scherza anche: