Matteo Bocelli è un giovane ragazzo di Forte dei Marmi, classe 1997, noto al pubblico per il suo importante cognome. Infatti, è figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti ed è diventato un volto ancora più noto dopo aver duettato con il papà sulle note di Fall on Me, canzone in inglese ed in italiano, che è stata scelta dalla Disney come colonna sonora per Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Lo scorso settembre ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con il singolo Solo che ha superato le aspettative e che è stato molto apprezzato per il messaggio che dava, ovvero la volontà di intraprendere una nuova strada da solo, senza essere etichettato come “figlio di…” nonostante il bellissimo rapporto che lo lega al padre. Ed oggi, venerdì 4 marzo, torna protagonista sulla scena musicale con un nuovo brano dal titolo Dimmi disponibile in rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta del suo primo brano completamente in italiano ed ha potuto contare sull’aiuto di Mahmood nella scrittura del testo, come rivela lo stesso figlio di Bocelli tramite un post di Instagram:

“Ricordo come fosse ora il giorno in cui Silvia mi chiamò e mi disse Matte ci siamo trovati con Ale dopo tempo che non metteva nero su bianco e abbiamo buttato di getto questa idea. La ascoltai, rimasi colpito e da lì finimmo di svilupparla assieme”.

Il cantante Matteo Bocelli

Matteo Bocelli si conferma uno degli artisti italiani più richiesti al mondo nonostante la sua giovane età, ma ha un vero talento, impossibile da non notare. Il video di Dimmi è stato girato a New York ed il brano conta importanti aiuti come quelli in produzione di Jesse Shatkin (che ha collaborato con Kelly Clarkson e Camila Cabello) e di Josh Gudwin (che ha collaborato con Elton John e Justin Bieber). Ed in più, il singolo è disponibile anche nella versione spagnola dal titolo Dime, proprio per dimostrare il fatto che Matteo è amato in Italia ed all’estero.

Il significato di Dimmi

Dimmi è una struggente ballata d’amore dove la melodia e la sonorità urban si fondono perfettamente. La sua splendida voce è accompagnata dal suono della chitarra da lui stesso suonata. Matteo Bocelli si rivolge ad una donna cantando che “Mi conosci sono serio anche se non sembra vero”, “Sembra che sono lo stesso non ho chiesto niente”, “Stanotte ti dirò che non avrò più paura del buio, nel tuo diluvio sarò un mare che non si muove, un tetto quando piove, sogno di luglio, un sonno perduto senza te”.

Come se non bastasse, è in arrivo anche il primo album di Matteo Bocelli atteso proprio in questi giorni. Il ragazzo è al lavoro per scegliere le tracce definitive che ne faranno parte. Negli ultimi due anni, infatti, complice anche il lockdown ha scritto molto ed ora è arrivato il momento di scegliere i brani migliori.

E tu hai già sentito il brano Dimmi di Matteo Bocelli? Cosa ne pensi della sua carriera? Ti aspettiamo nei commenti!