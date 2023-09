Matteo Bocelli è un cantante di Forte dei Marmi, classe 1997, noto al pubblico per il suo importante cognome. Infatti, è figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti ed è diventato un volto ancora più noto dopo aver duettato con il papà sulle note di Fall on Me, canzone in inglese ed in italiano, che è stata scelta dalla Disney come colonna sonora per Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Ed oggi Matteo Bocelli è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 22 settembre, esce infatti il suo primo album da solista dal semplice titolo Matteo e che arriva cinque anni dopo il singolo Fall on Me che gli ha aperto le porte del mondo della musica. L’album sarà distribuito da Capitol Records di Los Angeles ed ha tutte le carte in regola per essere un vero successo. Il talento è innegabile, ma lo è anche la voglia di perfezionarsi sempre ed essere sempre pronto a dare il meglio. L’album Matteo contiene dodici tracce tra cui troviamo brani in lingua italiana, ma anche in lingua inglese. Infatti, ad aiutarlo nella composizione delle canzoni, ci sono stati anche nomi degni di nota come quelli di Ed e Matthew Sheeran.

Il cantante Matteo Bocelli

La tracklist di Matteo

For You

Beautiful Disaster

Fasi

I’m Here

Luccica

Me Or You

Chasing Stars (scritta da Ed Sheeran)

Resti di un’Estate

Piove (Solo L’amore)

Better Now

Quella Sbagliata

Honesty

Nel frattempo, Matteo Bocelli è inarrestabile ed ha annunciato anche il suo primo tour in giro per il mondo con ben 30 date che lo porteranno ad esibirsi in dodici paesi del mondo come gli Stati Uniti, Dubai o il Regno Unito. Ovviamente spazio anche per l’Italia con un concerto al Teatro San Babila di Milano atteso per il 24 ottobre ed uno, il giorno successivo, al Teatro Ghione di Roma. E poi chi lo sa, magari riuscirà davvero a realizzare uno dei suoi sogni, ovvero quello di calcare il palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo, proprio a 30 anni dalla vittoria del padre con la canzone Il Mare Calmo della Sera.

E tu sei un fan di Matteo Bocelli? Hai già avuto modo di ascoltare le canzoni del nuovo album Matteo? Ti aspettiamo nei commenti!