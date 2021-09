Matteo Bocelli è un giovane ragazzo di Forte dei Marmi, classe 1997, noto al pubblico per il suo importante cognome. Infatti, è figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti ed è diventato un volto ancora più noto dopo aver duettato con il papà sulle note di Fall on Me, canzone in inglese ed in italiano, che è stata scelta dalla Disney come colonna sonora per Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Oggi, venerdì 24 settembre, a rotazione in radio e sulle piattaforme musicali streaming esce Solo: il primo singolo di Matteo Bocelli che anticipa l’uscita del suo album di esordio atteso per il 2022. Un debutto atteso con ansia e che lo vede cantare in inglese, lingua con cui si sente a suo agio e che padroneggia molto bene. Un progetto a cui sta lavorando da tempo e che lo ha visto firmare un importante contratto con la Capitol Records, prestigiosa etichetta che vanta tra le sue fila artisti dal calibro di Paul McCartney, Norah Jones e Katy Perry per citarne alcuni. Bocelli jr stesso afferma di amare la musica e di essere cresciuto ascoltando nomi famosi come i Queens e Michael Jackson, ma di amare anche cantanti contemporanei come Adele, Justin Bieber, Ed Sheeran e Pharell Williams.

Matteo Bocelli ed il papà Andrea

Il significato di Solo

Matteo Bocelli vuole dimostrare al mondo intero di meritarsi il successo. Non ama l’etichetta di figlio d’arte: fin dall’età di 6 anni studia pianoforte ed è vicino alla Laurea al Conservatorio di Lucca. Il suo obiettivo è quello di migliorare sempre di più prendendo esempio dal padre che gli consiglia di essere sempre se stesso e di non smettere mai di studiare. Al tempo stesso vuole tracciare la sua strada ed imparare a camminare da solo: partito con il padre Andrea Bocelli sule note di Fall on Me ora arriva il secondo passo, trovare la sua strada da solo perché alla fine puoi essere chiunque, ma spetta solo a te decidere cosa fare della tua vita.

E tu hai già ascoltato la canzone Solo di Matteo Bocelli? Cosa ne pensi? Ti aspettiamo nei commenti!