Sembra che uno dei segreti più segreto di Hollywood stia per essere rivelato! Quale? Il reale motivo del divorzio, avvenuto nel 2005, tra le due star Jennifer Aniston (L’oggetto del mio desiderio, Friends with Money, La verità è che non gli piaci abbastanza) e Brad Pitt (Fuga dal mondo dei sogni, Vi presento Joe Black, Bastardi senza gloria), a lungo una delle coppie più amate degli anni duemila, invidiati ma anche incensati dal pubblico e dai loro stessi colleghi.

E solo adesso se ne saprà qualcosa in più, visto che allora nulla fu detto rispetto alla rottura del loro matrimonio avvenuto nel 2005, cinque anni dopo la loro unione civile tenutasi durante una cerimonia privata ed esclusiva a Malibù, in California, il 29 luglio 2000. Il divorzio tra i due, che portò un vero e proprio scombussolamento a Hollywood, non è mai stata digerito, considerata come una delle più brutte separazioni tra due divi.

A parlare oggi è l’attore Matthew Perry (Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa, FBI: Protezione testimoni, Birds of America – Una famiglia incasinata), amico e collega di Jennifer Aniston, con la quale ha condiviso il successo nella serie televisiva Friends, che avrebbe deciso di rivelare alcuni dettagli privati sul divorzio tra Jennifer Aniston e Brad Pitt. Ma perché solo adesso?

Perché Jennifer Aniston e Brad Pitt si sono lasciati?

A quanto pare un insider avrebbe rivelato a Closer Magazine che Jennifer Aniston è consapevole di quanto sta per scatenarsi, e che la cosa la preoccupa non poco. Ma cosa sta per accadere? Matthew Perry è prossimo a pubblicare un libro di memorie, e uno dei capitoli sarà dedicato proprio alla sua ex collega in Friends e al suo divorzio.

L’attrice, attualmente, sarebbe molto nervosa per il fatto che tutto sta per essere portato allo scoperto proprio dal suo amico e collega, anche perché Matthew Perry avrebbe rivelato che il libro includerà dettagli privati anche ​​su qualcun altro, ma Jennifer Aniston sa bene che il suo amico vorrà pubblicare un bestseller e, per ottenerlo, dovrà svelare quanti più succosi segreti possibili.

L’insider, di cui non è stata svelata l’identità, avrebbe anche aggiunto che essendo a conoscenza di una delle separazioni più note del mondo dello spettacolo, e di più alto profilo nella storia di Hollywood, Matthew Perry ha una potente arma dalla sua parte, e sa qualcosa di cui tutti vorranno sapere. A quanto pare, però, le persone intorno a Jennifer Aniston hanno cercato di calmarla, concordando sul fatto che Perry “non la potrebbe mai tradire”.

L’attrice, però, è assolutamente consapevole di avergli parlato a malapena negli ultimi anni e che lo stretto legame tra loro due, tutto quello che condividevano, si è molto rovinato. A quanto pare, infatti, Matthew Perry ha parlato ufficialmente del suo prossimo libro questo mese, dichiarando che: “è stato scritto così tanto su di me in passato. Ho pensato che fosse giunto il momento che la gente sentisse anche la mia versione, e ciò che ho io da raccontare sugli altri. Gli alti erano alti, i bassi erano bassi.”

Cosa vorrà dire tutto ciò? Non resta che aspettare l’uscita del libro!