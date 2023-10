Sulla scia della recente tragica scomparsa di Matthew Perry all’età di 54 anni, è bene ricordare che lui e Courteney Cox hanno rappresentato per anni la coppia perfetta in Friends.

Matthew Perry aveva un ruolo unico all’interno del gruppo, è stato lui a rendere l’intero spettacolo quello che era, elevandolo al di sopra delle altre sitcom in onda nello stesso periodo.

Il redattore senior della serie, Jacob Hall ha più volte affermato che “Ross e Rachel hanno ottenuto i titoli dei giornali. Ma Chandler era l’anima di ‘Friends'”.

Perry non ha solo contribuito a mettere in piedi lo spettacolo, ma ha anche contribuito a mantenerlo all’apice per molto tempo. Anche dopo che la maggior parte delle sitcom si sarebbe esaurita.

Matthew Perry e Courteney Cox in “Friends” danno vita a una delle trame centrali dello show

La relazione di Chandler con Monica interpretata da Courteney Cox, nata apparentemente per caso nel finale della quarta stagione, si è rapidamente intensificata fino a diventare una delle trame centrali dello show.

Parte del motivo per cui la quinta stagione è ricordata con così tanto affetto è perché è stato proprio allora che i telespettatori hanno scoperto che Chandler e Monica avevano, oltre una forte amicizia, anche una vera chimica. Erano perfetti l’uno per l’altro, in modi che le prime quattro stagioni avevano solo accennato.

Il risultato è che mentre la storia d’amore tra Ross e Rachel costituiva il nucleo della serie, sono stati Chandler e Monica a portare forse all’episodio più bello e famoso della serie, “The One Where Everybody Finds Out”.

Qui, non solo si crea uno degli episodi più divertenti di tutto lo show, dato che i segreti di Chandler si trasformano in un gioco di flirt con Phoebe, ma è anche il più dolce. Il titolo dell’episodio infatti non si riferisce al fatto che tutti scoprono che Chandler e Monica stanno insieme, bensì al fatto che sono loro stessi a scoprire di essere innamorati.

“Matthew è un genio del fumetto, lo è davvero”, ha spiegato Courteney Cox in “Friends ‘til the End”, un libro di accompagnamento della serie del 2004 scritto da David Wild.

“Utilizza inflessioni che solo Matthew Perry può fare. Penso che Matthew sia semplicemente geniale nel recitare le battute, ed è anche un grande attore drammatico. Ho imparato molto da lui e abbiamo attraversato molte alti e bassi. È come la mia famiglia.”

La chimica e il rispetto tra i due sono continuati anche dopo la fine di “Friends”, con i due che si sono riuniti per un episodio della sitcom del 2013 “Go On”. Quando gli è stato chiesto com’è stato per i due interpretare di nuovo gli amanti quasi un decennio dopo la fine di “Friends”, Cox ha confermato che è stato molto facile calarsi in un ruolo del genere. Anzi, aveva addirittura affermato che tra le due star non era cambiato nulla.

Le parole di Matthew Perry per la sua co-protagonista

Per Matthew Perry il sentimento era reciproco. “Courteney è fantastica”, ha detto in “Friends ‘Till The End”.

“È un’attrice comica brillantemente dotata e non credo che lo sapesse all’inizio. Ma è cresciuta, lavorando con tutti noi e portando nella parte il suo tipo di folle nevrosi. È anche un’attrice drammatica straordinaria, e questo è ciò che mi ha aiutato molto nella mia carriera e nello show, perché possiamo smetterla con gli scherzi e passare un vero momento insieme.”

Sebbene gli autori di “Friends” originariamente avessero pianificato di dare a Monica una trama di relazione romantica con Joey, molti sono d’accordo sul fatto che accoppiare Monica e Chandler sia stata la scelta giusta. I due potrebbero non essere stati pianificati dall’inizio come lo erano Rachel e Ross, ma alla fine sono stati la coppia più forte dello show. Erano la relazione che è rimasta più coerente per tutta la seconda metà della serie.

E tu cosa ne pensi di Matthew Perry e Courteney Cox in “Friends”? Lascia un commento!