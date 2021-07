Tratto dall’album La Matematica dei Rami, la canzone Il Vero Amore si rinnova grazie ad una nuova versione che Max Gazzè ha fatto con Greta Zuccoli.

La giovane cantante 24enne che arriva già da altre importanti collaborazioni, come quella con Damien Rice a livello internazionale, e con Diodato invece qui in Italia.

Max Gazzè e Greta Zuffoli si sono invece conosciuti a Sanremo, ed è subito nato un interesse per una collaborazione, che si è palesata in questa nuova versione de Il Vero Amore.

Il significato della canzone

Dal testo di questa canzone possiamo capire che il sentimento amoroso ci viene descritto secondo diversi punti di vista, da quello più doloroso da “iniezione letale“, a quello più leggero e meno sentito da “chiodo schiaccia chiodo“.

Grazie alla partecipazione di Greta al brano, il dialogo del testo è diventato più dialettico, interessante e vario, un’ottima idea!

Il video ufficiale de Il Vero Amore

L’idea del video ufficiale della canzone Il Vero Amore, è stata sin dall’inizio quella di creare un racconto di levatura cinematografica, e grazie alla regia di Andree Lucini, il risultato è veramente molto bello e riuscito.

In accordo con la musica, che ha rimandi a sound anni ’60 e ’70, anche il video mostra alcune scene in cui sono protagonisti proprio Max Gazzè e Greta Zuccoli. Le scene si susseguono raccontandoci di volta in volta una mini storia diversa, e in ognuna di queste possiamo vedere quanto i due cantanti si siano divertiti.

Ecco come Max Gazzè ha voluto descrivere il video della canzone, pubblicato in esclusiva per Rolling Stones:

Come spesso accade nei miei video, ho cercato di dare interpretazione e atmosfera ai diversi personaggi (così come successo per lo spacciatore di Bogotà nel video de La vita com’è o del predicatore cialtrone in Sotto casa). Ci siamo divertiti molto anche in quei momenti di ballo un po’ improbabili. Inizialmente sarebbe dovute essere solo scene di racconto, ma alla fine sono diventate vere protagoniste. Max Gazzè

