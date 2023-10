Massimiliano Gazzè, da noi conosciuto semplicemente come Max Gazzè, è un cantautore di Roma classe 1967. Senza dubbio si tratta di una delle voci maschili più amate in ambito musicale in Italia e non solo.

Voce di brani come La vita com’è, Mentre dormi, Sotto casa, La favola di Adamo ed Eva, Vento d’estate fino a Ti sembra normale e L’amore pensato per citarne alcuni. Ed oggi Max Gazzè è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 6 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Che c’è di male che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming e che anticipa l’uscita di Amor Fabulas, il prossimo album dell’artista che è atteso per la prossima primavera.

Il cantante Max Gazzè

Il significato di Che c’è di male

Che c’è di male, il nuovo singolo di Max Gazzè, è stato registrato in Inghilterra, precisamente nei Real World Studios di Peter Gabriel ed è firmato dallo stesso Max Gazzè insieme a Francesco, suo fratello. Qui possiamo notare come il rock ed il pop si fondono insieme con un unico obiettivo, quello di liberare l’amore dai luoghi comuni del sentimento da fiaba e della convenzioni per poterlo portare alla sua essenza più alta.

Nel frattempo, Max Gazzè si sta preparando per tornare protagonista dei live con il suo Amor Fabulas – Preludio che inizierà proprio a breve, il 28 ottobre, ad Assisi. Proprio nei suoi concerti in giro per l’Italia ci sarà la possibilità di ascoltare in anteprima quattro inediti del suo prossimo progetto discografico, ma anche brani storici che l’artista non ha mai suonato dal vivo prima d’ora. Inutile dirlo, i suoi fan non vedono l’ora.

