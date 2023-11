Mean Girls, un titolo che chiunque ha sentito almeno una volta nella vita. Il film è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2004 ed è stato diretto da Mark Waters: ci racconta la storia di Cady che è cresciuta in Africa, ma arriva negli Stati Uniti dove si accorge che nelle scuole ci sono le ragazze che comandano, ovvero le Mean Girls, e le ragazze che invece non vengono considerate.

Dopo qualche giorno di difficoltà, Cady fa amicizia con Regina George, la ragazza più famosa della scuola ed entra nel suo ambito club inizialmente per vedere come funziona, poi diventando sempre più una Mean Girl fino a spodestare Regina dal suo ruolo. Si tratta di un film che è piaciuto molto al pubblico ed ha attirato l’attenzione perché racconta i problemi reali che si vivono non solo nelle scuole americane, problemi che, ancora oggi, sono attuali. In un recente spot pubblicitario, in vista del Black Friday della Walmart, i fan hanno sognato perché hanno visto riunite Lindsay Lohan (ovvero Cady in Mean Girls), Lacey Chabert (Gretchen) ed Amanda Seyfried (Karen), dopo quasi vent’anni dall’uscita del film. Ed ovviamente hanno sperato subito in un reboot.

Tina Fey in Mean Girls

Reboot che è in arrivo, ma non si tratta proprio del reboot che si aspettavano i fan dell’iconico film. Il prossimo 12 gennaio, infatti, Mean Girls tornerà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, ma non lo farà con la versione reboot del film bensì con la versione del musical. Il reboot, infatti, si baserà sullo spettacolo di Broadway che ha avuto un grande successo e che, a sua volta, si basava sul famoso film del 2004. Nel frattempo la Paramount ha reso noto il trailer ed ha affermato che con l’uscita di questo reboot vogliono festeggiare i 20 anni dal successo del film. Il reboot sarà quindi distribuito da Paramount + che è al lavoro per farsi strada e per battere la concorrenza dei colossi dello streaming. Se ne parlava già dal gennaio 2020 di questo progetto, ma le riprese sono iniziate ufficialmente solo nel marzo 2023.

L’analisi del trailer del reboot di Mean Girls: Musical

Il trailer ci rivela la trama del reboot che è molto simile a quella originale. Infatti, la storia ruota attorno alla nuova studentessa, Cady Heron, interpretata da Angourie Rice, che viene introdotta ai vertici della gerarchia sociale del liceo dal gruppo affascinante ma manipolatore noto come The Plastics. Al timone di questa cricca popolare c’è Regina George, con i suoi fedeli seguaci Gretchen e Karen. Tuttavia, il mondo di Cady prende una svolta complicata quando inavvertitamente si innamora dell’ex fidanzato di Regina, Aaron Samuels, interpretato da Christopher Briney, rendendola il bersaglio dei piani di Regina. Cady intraprende una missione per sfidare l’ape regina del gruppo, con il supporto dei suoi amici emarginati Janis e Damian. Così facendo, dovrà imparare l’arte di rimanere fedele a se stessa mentre si destreggia tra le insidiose politiche del liceo.

La cosa che sembra strana è che nel trailer si parla della trama, ma non ci sono gli elementi musicali tipici del musical. Nel frattempo, nell’attesa di capire se ci sarà o meno un reboot del film originale o magari un sequel con le vere protagoniste, nel reboot in arrivo troviamo un volto noto al film del 2004. Si tratta di Tina Fey che, in questo caso, sarà sceneggiatrice e produttrice del film in arrivo a gennaio ed è pronta a stupire il pubblico con il suo nuovo lavoro.

E tu hai mai visto Mean Girl? Cosa ne pensi di questo reboot in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!