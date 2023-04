La scena musicale rap torna a parlare di lui: Mecna, nome d’arte di Corrado Grilli, ha infatti recentemente annunciato l’uscita a breve (più precisamente il prossimo 5 maggio) dell’ottavo album della sua carriera, intitolato “Stupido amore“.

Per riportare in merito le parole dello stesso artista:

“Ritengo che questo sia uno dei miei album più maturi, a cui per la prima volta ho lavorato con tutta la band che mi accompagna da qualche anno durante i live. Il titolo esprime il dualismo di qualcosa che da un lato ti fa bene, ma che ugualmente ti può anche ferire; nell’album parlo di amore in tutte le sue forme, ma soprattutto di vita, esperienze, frustrazioni e anche della morte”.

Al fine di anticipare proprio questo suo nuovo lavoro, oggi venerdì 7 aprile 2023, Mecna ha rilasciato in anteprima un singolo frutto della collaborazione con Drast, membro degli Psicologi: si chiama “Mille voci“, e qui di seguito andremo ad analizzarne il significato e il testo.

Significato di “Mille voci”

Questa canzone tratta un tema molto delicato e spesso caratteristico delle relazioni sociali, ovvero quello dell’orgoglio, che impedisce di dire ciò che davvero si pensa e provoca dunque una seria difficoltà ad esprimersi e a capirsi, il che si tramuta nella paura di perdere per sempre la persona amata.

Testo della canzone

[Ritornello: Drast]

Ti prego, non avere paura di me

Che butto le parole, le parole al vento

Ma stai in silenzio quando si parla di te

Servono mille voci per quello che penso e

Ti prego, non avere paura per me

Che vado a cento all’ora e prima o poi mi schianto

E stai in silenzio quando si parla di te

Ma lo griderei al mondo se avessi il coraggio

Lo griderei che

[Strofa 1: Mecna]

Ah, noi siamo stati distanti come se ci separassero i continenti

Che cosa ci siamo pеrsi da quando ci siamo persi?

Siamo stati sconosciuti, amanti, quasi parenti

Non mi scordo dei tuoi dubbi, tanti, quasi parеcchi

E ci teniamo stretti mentre il mondo qui cade a pezzi

Conta i miei difetti, il tempo vola se ti diverti

Ho sempre preferito stare da solo, un po’ per conto mio

Perché anche dopo il perdono poi c’è un addio

Tante parole in testa, un cruciverba

L’ansia svanisce, il dolore resta

Soffio sul fuoco appena acceso come fosse la mia festa

Ma un incendio non è spento se non si raffredda

[Ritornello: Drast]

Ti prego, non avere paura di me

Che butto le parole, le parole al vento

Ma stai in silenzio quando si parla di te

Servono mille voci per quello che penso e

Ti prego, non avere paura per me

Che vado a cento all’ora e prima o poi mi schianto

E stai in silenzio quando si parla di te

Ma lo griderei al mondo se avessi il coraggio

Lo griderei che

[Strofa 2: Mecna]

Io sono stato testardo, poco ispirato e non ho mai cambiato idea

Se la luna gira, scopri che c’è sotto la marea

La nostra è un’odissea fatta di compromessi ed errori

Giurando di non farne più di nuovi

E guardo in basso con gli occhi di chi si è avvicinato al vuoto

Sussurriamo che andrà tutto bene, ci crediamo poco

Se mi spogli, non mi togliere i vestiti, strappa via la pelle proprio

Vedrai cosa succede dopo

Chiamo per nome i miei demoni

Che ho conosciuto quando stavo per cedergli

Io nell’abisso viaggio sempre in executive

Ma lascio stare il resto se mi telefoni per chiedermi

[Ritornello: Drast & Mecna]

Ti prego, non avere paura di me

Che butto le parole, le parole al vento

Ma stai in silenzio quando si parla di te

Servono mille voci per quello che penso e

Ti prego, non avere paura per me (Non avere paura per me)

Che vado a cento all’ora e prima o poi mi schianto

E stai in silenzio quando si parla di te (Non avere paura)

Ma lo griderei al mondo se avessi il coraggio

Lo griderei che

[Bridge: Mecna]

Griderei che sono stanco di fuggire

Voglio vivere, niente di questo può finire

Siamo stati da entrambe le parti

Di un sentimento che provano anche tutti gli altri

Non sono l’unico a stare come sto

A cento all’ora, ma non mi schianterò

Tu non avere paura per me perché io non ce l’ho (Non ce l’ho)

[Ritornello: Drast & Mecna]

Ti prego, non avere paura di me (Non avere paura di me)

Che butto le parole, le parole al vento

Ma stai in silenzio quando si parla di te (Non avere paura di me)

Servono mille voci per quello che penso e

Ti prego, non avere paura per me (Non avere paura per me)

Che vado a cento all’ora e prima o poi mi schianto

E stai in silenzio quando si parla di te (Non avere paura, paura)

Ma lo griderei al mondo se avessi il coraggio

Lo griderei che.

–

