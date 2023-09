Corrado Grilli, da tutti noi conosciuto semplicemente come Mecna, è un rapper di San Giovanni Rotondo classe 1987. Fin dalla più tenera età si appassiona al mondo della musica e, dopo anni di gavetta, inizia a pubblicare i suoi primi album.

Voce di brani come La più bella, Si baciano tutti, Mille cose, Fuori dalla città fino a Non dormo mai e Ciò che splende per citarne alcuni. Ed ora Mecna è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 8 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Un altro universo che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è prodotta da Lvnar assieme a Pierfrancesco Pasini, Iamseife e Bais.

Il significato di Un altro universo

Un altro universo, il nuovo singolo di Mecna, viene raccontato in questo modo dal rapper:

Il rapper Mecna

“Questo brano è nato per caso durante una sessione di registrazione notturna con i miei amici. Non capita spesso che io riesca a trovare subito le parole giuste, spesso anche se il beat mi cattura immediatamente, l’approccio è sempre complicato. Questa volta, invece, avevo già scritto la prima strofa mentre gli altri ancora componevano la produzione. Un altro universo parla della sensazione di perdersi, di lasciarsi andare e non aver bisogno di nient’altro. È un inno alle piccole cose che ti fanno stare bene, ai momenti speciali che diventano ricordi e che ti porti dietro”.

Un altro universo completa, così, la tracklist di Stupido Amore, l’ottavo album in studio del rapper che è uscito lo scorso maggio.

E tu sei un fan di Mecna? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Un altro universo? Ti aspettiamo nei commenti!