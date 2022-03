Megan Thee Stallion ha presentato il suo nuovo singolo “Sweetest Pie”, una collaborazione con Dua Lipa. Arriva dopo l’uscita del suo primo album “Good News”, pubblicato nel 2020.

Il brano è la prima collaborazione tra la rapper e la cantante e nel pieno del loro stile non poteva che essere accompagnato da un video veramente hot.

Negli ultimi anni Megan e Dua Lipa hanno dominato la scena musicale imponendosi come due delle migliori esponenti della musica contemporanea.

Le due star hanno alle spalle numerose collaborazioni di prestigio, Megan ha lavorato insieme a Beyonce, Normani e Maluma, mentre Dua Lipa ha collaborato con Calvin Harris, Elton John, Miley Cyrus e Andrea Bocelli.

Il significato di Sweetest Pie di Megan Thee Stallion e Dua Lipa

Il brano combina molto bene il sound di Megan con lo stile pop di Dua Lipa.

Le cantanti invitano i loro amanti a visitare il paradiso e a prendere un assaggio della torta più dolce che ci sia. Il significato ruota tutto intorno alla celebrazione della donna come premio, in qualsiasi sua forma.

All’inizio, il testo è molto dolce e quasi paradisiaco come si vede nel video ufficiale, ma poi le cose vanno diversamente e il brano diventa più piccante e l’atmosfera più calda.

Dua e Megan, con questo brano, vogliono promuovere la protezione delle donne di colore e la necessità da parte delle artiste di supportarsi a vicenda, argomenti che da anni vedono Megan in prima fila.

Il video è diretto dal celebre Dave Meyers, autore di video per i Coldplay, Ariana Grande, Katy Perry e Taylor Swift. L’idea nasce da Megan e rende omaggio alla sua passione per l’horror con un’ambientazione da oltretomba, dove le due artiste vestono i panni di due streghe ammaliatrici.

Traduzione del testo di Sweetest Pie

Non hai mai visto il paradiso, giusto?

Ooh, questo è il percorso della tua vita

Aspetta perché, piccola, potrei

Potrei solo darti un morso della torta più dolce

Ooh, piccola, possiamo andare veloci

Io guiderò e tu stenditi

Sono convinto che il sapore sia questo sì, la torta più dolce che ci sia

Potrei portarti a casa con questo

Potrei darti ogni cosa

Vieni a prendere la tua fetta di torta più dolce

Ooh, questa è il percorso della tua vita

Aspetta perché, piccola, potrei

Potrei solo darti un morso della torta più dolce che ci sia

Caro, io sono la più dolce

La figa è la più cattiva

Merda di ragazza sexy, ho freddo tutto il tempo

Sappi che ha quel tubo, lascia che lo rompa finché non perde

Terrò il premio come un cuscino, può usarlo mentre dorme

Ascolta, non passare dal mio telefono perché quella è la vecchia versione di me

Non è l’unico che cerca di essere solo mio

È davvero grande, si muove piano, quel corpo come la codeina

È un giocatore, ma per Megan ha cambiato tutta la squadra

Quel corpo ha una bella presenza

Ho una torta e so che ne desidera una fetta

Vorrei che un negro provasse a posarmi sul ghiaccio

Non ho mai dovuto correre dietro a un cazzo in vita mia

Voglio quella roba disgustosa, quella mostruosa

Vieni sotto il mio letto e tienimi sveglio

Hansel e Gretel, lascia che mi mangino

Uh, uh, uh, uh, uh

Ooh, questo è il percorso della tua vita

Aspetta perché, piccola, potrei

Potrei solo darti un morso della torta più dolce che ci sia

Ooh, piccola, possiamo andare veloci

Io guiderò e tu stenditi

Sono convinto che il sapore sia questo sì, la torta più dolce

Potrei portarti a casa con questo

Potrei darti ogni cosa

Vieni a prendere la tua fetta di torta più dolce

Ooh, questa è il percorso della tua vita

Aspetta perché, piccola, potrei

Potrei solo darti un morso della torta più dolce che ci sia

Mi hai posseduto dall’altra parte della stanza

È stato così intenso che mi sento su un’altra altitudine

E sulla mia nube ho un po’ di spazio per te

Ho una cosa da farti assaggiare

Ay

All’improvviso balzo in avanti quanto l’oncia

Spingilo, mettilo giù

Voglio posare il suo amico folle intorno ai miei inganni

Figa più stretta di una donnaccia

Non l’ha mai avuta in questo modo

Le dita dei piedi sono arricciate come se lanciassero segni su Crip

Non sai una cosa che riguarda me, non me la cavo

Lo farà, lo so che sta facendo arrabbiare la sua vecchia donnaccia

Cesar Millan, gli ho allenato il culo

Problemi sopra, ora chi gestisce sul serio tutto?

(Chi? Ah)

Non hai mai visto il paradiso, giusto?

Ooh, questo è il percorso della tua vita

Aspetta perché, piccola, potrei

Potrei solo darti un morso della torta più dolce che ci sia

Ooh, piccola, possiamo andare veloci

Io guiderò e tu stenditi

Sono convinto che il sapore sia questo sì, la torta più dolce

Potrei portarti a casa con questo

Potrei darti ogni cosa

Vieni a prendere la tua fetta della torta più dolce

Ooh, questa è la corsa della tua vita

Aspetta perché, piccola, potrei

Potrei solo darti un morso della torta più dolce che ci sia

Merda di ragazza molto sexy

Io e Dua Lipa scaldiamo la festa

Ah