Probabilmente qualcuno pensava che questo momento, prima o poi, sarebbe arrivato e non rimarrà deluso dalla notizia: Meghan Markle e Harry avranno la loro serie tv targata Netflix.

La notizia è recente e pare che i due sposi (ex) reali a breve potranno godere oltre che del sole della California anche dei benefici del palcoscenico. Si tratterà di un ritorno alle origini per Meghan Markle, attrice di professione, e di una nuova avventura per Harry che per la prima volta vestirà i panni dell’attore, dopo aver dismesso quelli del principe.

La serie, targata Netflix, avrà come tema gli Invictus Games, ovvero un evento sportivo basato sulla competizione tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio in diverse discipline sportive. I giochi sono stati lanciati il 6 marzo 2014 proprio dal principe Harry, che adesso ha deciso di mettere ulteriormente a frutto la sua idea.

La serie Netflix prodotta da Meghan Markle e Harry

La serie avrà come titolo Heart of Invictus, partendo proprio dai giochi originali, e sarà più che altro uno show verità in cui saranno mostrate le riprese di ciò che accade realmente durante la preparazione degli nvictus Games.

In ogni puntata verranno seguiti sia gli atleti che gli organizzatori mentre si preparano per i Giochi che avranno luogo all’Aia. Meghan e Harry, con la loro casa di produzione Archewell Production, lavoreranno insieme al regista dello show, Orlando von Einsiedel, e alla produttrice Joanna Natasegara.

Oltre a produrre lo show, per l’occasione Harry ha deciso di mettersi in gioco personalmente, trasformandosi in una star televisiva. Il principe, infatti apparirà davanti alle telecamere. In occasione di questo nuovo impegno professionale che lo vedrà diventare un attore, ha infatti dichiarato:

“Sin dai primissimi Invictus Games nel 2014, sapevamo che ogni concorrente avrebbe contribuito in modo eccezionale a un mosaico di resilienza, determinazione e risolutezza. Questa serie offrirà alle comunità di tutto il mondo una finestra sulle storie commoventi ed edificanti di questi concorrenti nel loro cammino verso i Paesi Bassi il prossimo anno”.

Meghan Markle e il principe Harry

Accordo milionario tra la coppia e Netflix

L’accordo tra il colosso dell’intrattenimento statunitense e l’ex principe della casa reale britannica conta numeri da capogiro. Le due parti, infatti, si sono accordate siglando un contratto pari a 75 milioni di sterline, grazie al quale Harry e Meghan Markle sono riusciti a ripagare i debiti contratti per per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la casa vicino a Windsor dove hanno abitato dopo il matrimonio.

Inoltre, essendo ormai economicamente indipendenti, i due potranno liberare Carlo, principe del Galles e legittimo erede al trono britannico, dal suo ruolo di finanziatore della coppia. A rivelare questi particolari è stata una fonte al Daily Mail, tramite il quale è stato rivelato che la coppia avrebbe ricevuto fino a questo momento dal futuro Re d’Inghilterra circa un milione di sterline.

Cosa sono Gli Invictus Game?

I giochi sono stati lanciati da Henry, duca di Sussex, meglio noto come Harry, il 6 marzo 2014 alla Copper Box Arena a Londra, un imponente impianto sportivo costruito in occasione dei Giochi della XXX Olimpiade che si sono tenuti proprio nella capitale britannica.

L’idea è nata dopo che Harry aveva assistito alla competizione di una squadra britannica agli Warrior Games nel 2013 – appuntamento che si tiene ogni due anni nel Sud Est Asiatico e che vede il confrontarsi sul ring dei migliori fighters di Muay Thai & Boran – facendo nascere nel principe la volontà di creare un evento simile anche nel Regno Unito, che avesse però un respiro più internazionale. Il giorno dell’evento la dichiarazione del principe è stata rivelatrice rispetto alle sue intenzioni realtive ai giochi, che per lui: