Una nuova serie tv per famiglie sta per approdare su Netflix, e ad idearla non è altri che Meghan Markle, attrice nota per aver sposato il principe Harry e aver fatto un po’ di trambusto nella vita di corte.

Il progetto, della Archewell Production, fa parte del contratto da 100 milioni di dollari che i Duchi di Sussex hanno firmato con la piattaforma di streaming, e arriva dopo altri progetti già in cantiere, come ad esempio la docu-serie sugli Invictus Games, annunciata qualche mese fa.

Ma quale sarà la trama di questa serie tv dedicata alle donne? Vediamolo più nel particolare…

Di cosa parlerà la serie tv ideata da Meghan Markle per Netflix?

La serie tv, che per il momento ha il titolo provvisorio Pearl, sarà un mix di avventura, storia e fantasy con protagonista una dodicenne che, di episodio in episodio, incontrerà diverse donne straordinarie, che hanno fatto la storia dell’umanità nei vari settori quali la scienza, l’arte, la letteratura e la cultura in genere.

In una nota rilasciata dalla stessa Markle, la serie la protagonista della serie tv viene descritta con queste parole:

Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl si troverà protagonista di un viaggio alla scoperta di sé mentre cercherà di superare le sfide della vita quotidiana.

Una storia di formazione, quindi, che sarà fonte e spunto per molte bambine e ragazze.

Bella l’idea di voler raccontare, in una serie di avventure, alcune delle donne più importanti della storia. Una scelta attuale e molto bella, che non vedo l’ora di poter vedere su Netflix.

Per il momento non si sa molto altro riguardo alla serie tv di Meghan Markle, né si ha idea di una possibile data di uscita.

Speriamo di avere presto altri dettagli al riguardo.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.