La serie tv Mercoledì ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 23 novembre ed, inutile dirlo, è stato un grandissimo successo fin dall’esordio visto che è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica proprio perché ci permette di conoscere meglio Mercoledì, la figlia maggiore di Morticia e di Gomez, che sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua vita, ovvero il periodo dell’adolescenza che porta con sé importanti cambiamenti.

Ma è piaciuta molto anche per le location come i castelli della Romania e per il cast stellare. Al momento ha all’attivo una stagione con otto episodi dove possiamo seguire Mercoledì durante le sue avventure alla Nevermore Academy tra le lezioni, ma anche nell’imparare a gestire i propri poteri. La serie tv è piaciuta molto, ma è piaciuta anche la scelta di Jenna Ortega come protagonista, nonostante le indecisioni iniziali dei fan de La Famiglia Addams che speravano di rivedere Christina Ricci nei panni del suo personaggio iconico. Ovviamente non c’erano dubbi e la seconda stagione di Mercoledì è stata confermata nel giro di pochi giorni visto il grande successo che ha ottenuto. L’attesa cresce giorno dopo giorno così come cresce la curiosità nel sapere cosa succederà e che sorprese ci riserverà questa volta Mercoledì Addams. E chi meglio della protagonista può darci le prime informazioni? Jenna Ortega, durante un incontro con Elle Fanning per la serie Actors on Actors di Variety, ci inizia ad anticipare qualcosa:

“Abbiamo deciso che vogliamo mettere al centro un pò di più l’aspetto horror dello show. Visto che è così spensierato, in uno show come questo con vampiri, licantropi e superpoteri, non vuoi prenderti troppo sul serio. Stiamo abbandonando qualsiasi interesse romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico”.

Ovviamente Jenna Ortega non poteva sperare di meglio per il suo personaggio visto che non ha mai nascosto il suo non interesse per il triangolo amoroso vissuto da Mercoledì con Tyler e Xavier definito dall’attrice “senza senso”. La Ortega è sempre in prima linea perché dà anima e corpo per questo personaggio e non ha problemi a dare le sue opinioni ed a dire se qualcosa non le piace, sul set ci si confronta molto:

Jenna Ortega nei panni di Mercoledì

“Cerco di avere quante più conversazioni possibili. Sul set, con gli sceneggiatori e con Tim Burton, ci riunivamo tutti e decidevamo: Okay, cosa funziona e cosa no? Naturalmente era già un ambiente molto collaborativo”.

Ed a proposito del secondo capitolo di Mercoledì aggiunge che:

“Quindi in preparazione della seconda stagione volevamo portarci avanti e assicurarci di poter iniziare le conversazioni prima. Sono curiosa di vedere gli abiti, i nuovi personaggi in arrivo, le sceneggiature e sono stati così gentili da permettermi di avere un ruolo da produttrice”.

È proprio un periodo d’oro quello che sta vivendo Jenna Ortega che, nonostante la giovane età, è già una delle attrici più amate e seguite a livello mondiale. Reduce dal successo di Scream 6, ora è impegnata sul set di Beetlejuice 2 e poi sarà la volta di Mercoledì. Se tutto va secondo i piani, entro il prossimo anno potremo vedere sul piccolo schermo le nuove avventure della figlia maggiore della famiglia Addams.

E tu hai mai visto Mercoledì? Cosa ti aspetti da questa seconda stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!