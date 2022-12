La serie tv Mercoledì ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 23 novembre ed, inutile dirlo, è stato un grandissimo successo fin dall’esordio visto che è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica proprio perché ci permette di conoscere meglio Mercoledì, la figlia maggiore di Morticia e di Gomez, che sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua vita, ovvero il periodo dell’adolescenza che porta con sé importanti cambiamenti.

La prima stagione è composta da otto episodi dove possiamo seguire Mercoledì durante le sue avventure alla Nevermore Academy tra le lezioni, ma anche nell’imparare a gestire i propri poteri. La serie tv è piaciuta molto, ma è piaciuta anche la scelta di Jenna Ortega come protagonista, nonostante le indecisioni iniziali dei fan de La Famiglia Addams che speravano di rivedere Christina Ricci nei panni del suo personaggio iconico. In breve tempo è diventata una delle serie tv da record di Netflix battendo addirittura l’ultima stagione di Stranger Things ed, infatti, sembra scontato che ci sarà una seconda stagione. Ad attirare l’attenzione è stato, soprattutto, uno dei balletti fatti da Mercoledì durante la serie tv mentre scende in pista da ballo insieme a Tyler. Un balletto che è stato ripreso da tutti diventando una vera e propria challenge su Tik Tok con la partecipazione anche di personaggi famosi tra cui Lady Gaga. Una scena diventata iconica e che tutti amano, ma non tutti sanno che questo famoso ballo è stato creato da Jenna Ortega stessa. L’attrice lo ha rivelato durante un’intervista con Jimmy Fallon:

“In realtà mi sentivo davvero insicura al riguardo. L’ho coreografata io stessa e penso che sia molto ovvio dato che non sono una ballerina o una coreografa”.

Certo, molti faticano a pensare che questo possa essere vero e che sia tutta farina del suo sacco, ma ci ha pensato Hunter Doohan (l’attore che veste i panni di Tyler) a confermare:

“Nella sceneggiatura c’era scritto solo: Mercoledì balla e poi Tyler le va dietro. Ho continuato a chiedere che cosa sarebbe successo e poi Jenna si presenta e fa quella cosa”.

Jenna Ortega come Mercoledì. Credits: Netflix

E la cosa più buffa è che tutto questo è nato da un’innocua bugia che Jenna Ortega ha dovuto raccontare a Tim Burton che si era informato sui progressi della coreografia con l’attrice che non ha raccontato la verità:

“Non li avevo affatto studiati. Quella settimana stavo facendo violoncello e scherma. Non ho avuto tempo… Oh mio Dio, mi stavo prendendo a calci. Mi sono sentita una stupida“.

Così a solo 48 ore dal ciak ha deciso di mettersi a lavoro: due notti insonni a studiare ed a scegliere i movimenti migliori:

“Non sono una ballerina. Non faccio nulla di tutto ciò. Non ho esperienza in quel campo. Non ho dormito per due giorni. Ho guardato video di Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant in Beau Travail. Ho trovato filmati d’archivio di ragazzi goth che ballavano nelle discoteche negli anni ’80. Lene Lovich. Nina Hagen. E poi, il giorno stesso, ho pensato: ‘Bene, vediamo cosa succede’”.

Ed è andata alla grande tanto che i vertici di Netflix e Tim Burton sono rimasti senza parole ed hanno scommesso subito su questo balletto sicuri che sarebbe diventato un successo su TikTok e, nonostante la diffidenza iniziale di Jenna Ortega, così è stato.

E tu hai già visto la scena del balletto di Mercoledì? Avresti mai immaginato che fosse stata un’invenzione di Jenna Ortega? Ti aspettiamo nei commenti!