Finalmente ho finito di vedere la prima stagione di Mercoledì ed eccomi qui a scrivere la recensione. Finalmente non tanto, visto che mi mancano già i personaggi.

Sicuramente il personaggio che mi mancherà di più è Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega. Un personaggio che verrà ricordato in futuro come uno dei personaggi top delle serie TV, un po’ come Sheldon Cooper di Jim Parsons o Tony Stark di Robert Downey del film Iron Man. Insomma, parliamo di un personaggio difficile da dimenticare e che ti entra nella testa. Mercoledì offre ad Ortega un’ambientazione inquietante e divertente che lei fa propria con facilità, nonostante alcuni dossi sulla strada… che lei però non può controllare.

Dal momento che non è un adattamento, un sequel o un riavvio dei film o delle serie tv della famiglia Addams, Mercoledì riesce in gran parte a creare il suo mondo alle sue condizioni. Ovviamente non mancano i tanti omaggi alla famiglia spaventosamente esilarante di Charles Addams con un sincero amore per gli emarginati.

Tim Burton (regista degli episodi 1-4) e il leggendario compositore Danny Elfman continuano ad andare d’amore e d’accordo come lo sciroppo d’acero e i pancake ma, usando una metafora gastronomica, non aspettarti che Mercoledì sia così stravagante come alcuni dei piatti più pazzi di Burton.

La performance di Ortega come Mercoledì vale sicuramente la visione della prima stagione. Data l’apatia del personaggio e il carattere generalmente cupo, poteva essere difficile portare energia alla serie. Tuttavia, la capacità di Ortega di recitare con i soli occhi e la scelta di salvare i pochi momenti emotivi per quando contano davvero rendono Mercoledì un personaggio bello da vedere e credibile. Oltre a Mercoledì mi aspettavo una performance eccezionale da Gwendoline Christie (ed è stato così), ma anche Bianca Barclay di Joy Sunday ed Enid Sinclair di Emma Myers meritano menzioni d’onore nel cast di Mercoledì.

Probabilmente l’interpretazione che mi è piaciuta meno è quella di Luis Guzmán. Che sia dovuto alla regia o all’attore che fatica a parlare con la dentiera che indossa nel personaggio, semplicemente non soddisfa i requisiti del carisma di Gomez Addams. Se ti può consolare, Gomez e il resto della famiglia Addams fanno poca presenza in Mercoledì, quindi il suo personaggio non rischia di rovinare la storia. L’altra cosa che mi ha convinto meno di Mercoledì sono le caratterizzazioni dei ragazzi che corteggiano Mercoledì Addams. Non per colpa di Hunter Doohan o Percy Hynes White (Tyler e Xavier), almeno credo. Però i momenti in cui loro stanno insieme a Mercoledì Addams sono i più noiosi e insipidi della serie TV. Nel frattempo, mentre Bianca (Sunday) fa quello che può con il suo personaggio, la sua storia, infinitamente interessante, si svolge sullo sfondo mentre Tyler e Xavier sono in prima fila a favore di un noioso triangolo amoroso di cui nemmeno Mercoledì ha alcun interesse a far parte.

Tralasciando questi piccoli difetti, Mercoledì è un vero successo. È un’introduzione divertente, sciocca e talvolta cruenta per i giovani fan dell’horror in erba che cercano un passo avanti rispetto a Scooby-Doo. La colonna sonora di Elfman è sbalorditiva (come sempre) e la scenografia ha la giusta quantità di esagerazione. Anche se mettere l’amicizia al primo posto è una sfida difficile da padroneggiare per Mercoledì Addams, la sua relazione con la nuova migliore amica Enid (ho adorato la sua performance) è credibile e commovente… ma non dirlo a Mercoledì.

E tu hai visto la prima stagione di Mercoledì? Intendi vederla dopo aver letto la recensione? Scrivi un commento per darmi il tuo parere, sono curioso.