Dopo mesi di attesa, finalmente la serie tv Mercoledì ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 23 novembre ed, inutile dirlo, è stato un grandissimo successo fin dall’esordio visto che è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica proprio perché ci permette di conoscere meglio Mercoledì, la figlia maggiore di Morticia e di Gomez, che sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua vita, ovvero il periodo dell’adolescenza che porta con sé importanti cambiamenti.

La prima stagione è composta da otto episodi dove possiamo seguire Mercoledì durante le sue avventure alla Nevermore Academy tra le lezioni, ma anche nell’imparare a gestire i propri poteri. La serie tv è piaciuta molto, ma è piaciuta anche la scelta di Jenna Ortega come protagonista, nonostante le indecisioni iniziali dei fan de La Famiglia Addams che speravano di rivedere Christina Ricci nei panni del suo personaggio iconico. Un successo su tutti i fronti, anche per le bellissime location, tanto che il pubblico non si chiede altro se non la fatidica domanda, ovvero se ci sarà o meno una seconda stagione di Mercoledì. La risposta pare essere positiva. D’altronde Netflix, tranne che in rari casi come con Fate: The Winx Saga, tende a puntare sui titoli che hanno avuto un ottimo riscontro iniziale da parte del pubblico. Quindi sembra ormai scontato pensare che Mercoledì verrà rinnovata come minimo per un secondo capitolo anche perché si sa che Tim Burton non ne sbaglia mai una. Uno degli aspetti che non è stato trattato molto nel primo capitolo e di cui i telespettatori vorrebbero saperne di più è quello della famiglia di Mercoledì, ma stando a quanto rivela il co showrunner Miles Millar proprio questo tema potrebbe essere al centro di una seconda stagione con il nucleo famigliare Addams protagonista:

“Ci siamo sentiti come se avessimo appena toccato la superficie con quei personaggi e gli attori sono così fantastici in quei ruoli”.

Jenna Ortega nei panni di Mercoledì

Mentre Al Gough, lo showrunner, a proposito di Mercoledì rivela come la ragazza, nel corso della prima stagione, abbia imparato a gestire l’affetto:

“La serie parla davvero di una ragazza che vede il mondo in bianco e nero e impara che ci sono sfumature di grigio”.

Se non hai avuto ancora modo di vedere la prima stagione di Mercoledì non proseguire nella lettura poiché l’articolo contiene degli spoiler. Nell’ultimo episodio del primo capitolo della serie tv la Preside Weems viene a mancare e di conseguenza la Nevermore Academy resta chiusa per sei mesi con Mercoledì che fa ritorno a casa, ma nel mentre riceve, sul suo nuovo cellulare, un messaggio da parte di uno stalker che ha l’intenzione di renderle la vita un inferno. Nel frattempo, Tyler si risveglia dalla prigionia e si trasforma nel temuto Hyde. Quindi ci sono tutti i presupposti per una seconda stagione di Mercoledì dove vedremo un nuovo preside e dove, ovviamente, tutto il cast sarà riconfermato così come sarà riconfermato anche Tim Burton come produttore esecutivo e come regista. Non ci resta altro che attendere l’annuncio ufficiale con le riprese che inizieranno, presumibilmente, all’inizio del 2023, poi i tempi necessari per la post produzione ed entro la fine del 2023 la seconda stagione di Mercoledì dovrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming per non far passare troppo tempo dal primo capitolo.

E tu hai già visto Mercoledì? Ti piacerebbe se ci fosse una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!