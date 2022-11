La serie tv Mercoledì ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 23 novembre ed, inutile dirlo, è stato un grandissimo successo fin dall’esordio visto che è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica proprio perché ci permette di conoscere meglio Mercoledì, la figlia maggiore di Morticia e di Gomez, che sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua vita, ovvero il periodo dell’adolescenza che porta con sé importanti cambiamenti.

La prima stagione è composta da otto episodi dove possiamo seguire Mercoledì durante le sue avventure alla Nevermore Academy tra le lezioni, ma anche nell’imparare a gestire i propri poteri. La serie tv è piaciuta molto, ma è piaciuta anche la scelta di Jenna Ortega come protagonista, nonostante le indecisioni iniziali dei fan de La Famiglia Addams che speravano di rivedere Christina Ricci nei panni del suo personaggio iconico. Nell’attesa di sapere se ci sarà o meno la seconda stagione (anche se lo showrunner pare non avere dubbi), la nuova serie tv diventa la regina incontrastata di Netflix. Dopo una settimana dalla sua uscita, infatti, ha registrato un nuovo ed importante record sulla piattaforma di streaming. La serie tv dedicata alla primogenita della famiglia Addams, infatti, ha totalizzato ben 341,23 milioni di ore di visione in soli sette giorni scalando, senza problemi, tutte le classifiche. In questo modo, ha battuto la quarta stagione di Stranger Things che aveva, fino a ieri, il primato con le sue 335 milioni di ore di visione in sette giorni.

Jenna Ortega come Mercoledì. Credits: Netflix

Mercoledì detiene, ora, il record di ore di visione raggiunto in una settimana per una serie tv in lingua inglese su Netflix e si conferma la capolista della top 10 mondiale. Una bella soddisfazione per Tim Burton e per tutti i protagonisti della serie tv. Ovviamente si tratta di un record assoluto per una serie tv in lingua inglese, ma se invece parliamo a livello mondiale, questo primato resta a Squid Game: la serie tv coreana, infatti, detiene il record con 571,80 milioni di ore di visione nella prima settimana, un record davvero inarrivabile per il momento con la serie tv che resta tra le più amate dal pubblico. Arrivati a questo punto pare essere sempre più vicina la conferma di un secondo capitolo di Mercoledì per poter scoprire cosa succederà e per conoscere meglio anche la famiglia Addams.

E tu hai già visto la serie tv Mercoledì? Ti è piaciuta? Ti aspettiamo nei commenti!