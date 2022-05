Ieri sera è andato in scena il Met Gala 2022. Senza ombra di dubbio l’evento fashion più importante dell’anno che vede sfilare sul red carpet i nomi più importanti dello spettacolo mondiale. Una serata di beneficenza nel mondo della moda che spesso viene paragonato, per la sua visibilità, alla cerimonia degli Oscar.

Tuttavia, in questo caso assistiamo alla sfilata di vestiti molto più stravaganti ed appariscenti. Purtroppo il Met Gala non era stato programmato nel 2020 e nel 2021 a seguito della pandemia, ma adesso è tornato pronto per far parlare. Forse non tutti sanno che, ogni anno, il Met Gala ha un tema specifico e che gli ospiti devono vestirsi prendendo spunto proprio da quest’ultimo. Quest’anno il tema del Met Gala 2022 era il Gilded Glamour, White Tie facendo riferimento proprio all’età d’oro americana. Possiamo affermare che il volto ad aver attirato maggiormente l’attenzione su se stessa è stata Kim Kardashian poiché ha scelto il vestito dorato originale che era stato indossato da Marylin Monroe mentre cantava la famosa Happy Birthday, Mr. President per John Fitzgerald Kennedy nel 1962. Abito che è stato prontamente affittato dalla catena di musei Ripley’s Believe It or Not che ha acquistato l’abito originale nel 2016 per 4,8 milioni di dollari. Per indossarlo si è sottoposta ad una dieta ferrea che le ha fatto perdere 7 kg in poco tempo. Ovviamente non lo ha indossato per tutta la serata, ma giusto il tempo di sfilare sulla famosa scalinata e poi si è cambiata indossando una replica del vestito.

Blake Lively al Met Gala 2022 Cara Delevingne al Met Gala 2022 Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala 2022 Jessica Chastain al Met Gala 2022

Riflettori puntati anche su Blake Lively, co-conduttrice della serata, che con il suo look ha lasciato a bocca aperta anche il marito Ryan Reynolds (al suo fianco nella presentazione dell’evento). Ha scelto il Made in Italy con un abito di Versace cangiante ed ispirato all’architettura più famosa di New York grazie ai vari richiami come all’Empire State Building, alla Statua di Libertà ed alla Grand Central Station. Non possiamo non citare i nostri Chiara Ferragni e Fedez che, con il Met Gala, sono tornati alla loro vita di tutti i giorni dopo l’intervento del cantante. Entrambi si sono affidati a Donatella Versace, loro grande amica, vestiti di nero per essere eleganti e chic, mai sopra le righe. Il contrario di Cara Delevingne che ha stupito per il suo look: un tuxedo burgundi di Dior ed un corsetto trompe l’oeil in oro che lascia davvero poco spazio all’immaginazione ed ha attirato o critiche o elogi. Ed infine spazio anche per Jessica Chastain che ultimamente sta davvero stupendo per il suo buon gusto ed il suo talento: abito lungo firmato Gucci di seta color rubino e ricamato interamente in paillettes con serpente in cristalli, a completare l’outfit una stola ed un copricapo.

