Questa notte è andato in scena il Met Gala. Appuntamento al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Senza ombra di dubbio si tratta di uno degli appuntamenti più attesi nel corso dell’anno poiché è l’appuntamento fashion per eccellenza. Non è molto facile essere invitati e chi riesce ad essere presente non perde l’occasione per mettersi in mostra.

Come ogni evento mondiale che si rispetti ci sono look eccentrici, altri che attirano l’attenzione, altri ancora che non piacciono. Senza dubbio si tratta dell’occasione giusta per prevalere sugli altri e far parlare. D’altronde è proprio questo l’obiettivo delle star famose a livello internazionale. Quest’anno il tema del Met Gala era “In onore di Karl”, infatti si è deciso di omaggiare Karl Lagerfeld, il genio artistico scomparso nel 2019 dopo una lunga carriera degna di nota. Un nome ed un talento impossibile da non ricordare e quale occasione migliore per omaggiarlo se non il Met Gala? La lista degli invitati è stata abilmente tenuta segreta fino all’ultimo minuto, anche per aumentare la suspence. Ma ora guardiamo insieme quali sono stati i look del Met Gala che sono piaciuti e quali, invece, che non hanno convinto. La medaglia d’oro va a Dua Lipa, co-star della serata, che era semplicemente divina: ha scelto di indossare un abito della collezione Couture F/W 1992 disegnato dallo stesso Karl Lagerfeld, una delle sue creazioni più famose tanto che il suo abito Chanel fa parte dell’archivio della maison ed è stato indossato anche da Claudia Schiffer in passato.

Per quanto riguarda la medaglia d’argento, invece, la protagonista è la nostra Italia con Vittoria Ceretti. La supermodella, infatti, si è presentata sul red carpet del Met Gala con un look firmato Balenciaga collezione Haute Couture autunno – inverno 2021/2022 con un sexy spacco sul retro e le spalle lasciate scoperte. Sappiamo tutti che lei è stata una delle muse di Karl Lagerfeld e non poteva certo non rendergli omaggio. Il tutto è iniziato con un suo post su Instagram dove ha rivelato come, in questi quattro anni, abbia pensato ogni giorno allo stilista ricordando, soprattutto, la sensazione dei suoi guanti di pelle mentre stringevano la sua mano con orgoglio guardando le foto appena scattate. Ed ovviamente non poteva non indossare lunghi guanti neri per omaggiare il suo maestro. Un ulteriore omaggio sono stati i cristalli ed i lustrini scelti apposta perché l’ultima volta che ha sfilato per Lagerfeld indossava un body argento dove i lustrini erano i protagonisti. Sul podio anche Kate Moss insieme alla figlia Lila: più che mamma e figlia sembrano sorelle. Entrambe hanno scelto Fendi Couture per l’occasione e gli abiti indossati sono stati disegnati da Kim Jones: femminili, sensuali senza cadere nel volgare e di un tenue color pastello. Promossa a pieni voti anche Vanessa Hudgens che ha omaggiato Karl Lagerfeld con il suo grande amore per il bianco ed il nero, ovvero per i look bicolor. Così l’attrice e cantante ha scelto un vestito black and white firmato Michael Kors con incroci e dettagli floreali che richiamano alla mente le camelie di Chanel.

Vittoria Ceretti Kate Moss e la figlia Lila Vanessa Hudgens

Non smette di stupire Nicole Kidman che non ha deluso le aspettative e si è presentata in Chanel con un abito da sera piumato e color rosa cipria. Applausi anche per Emily Ratajkowski che ha omaggiato lo stilista indossando un fiocco tra i capelli, ovvero uno dei suoi punti deboli. Poi ha scelto un lungo vestito in tulle con bustier di Tory Burch, designer statunitense. Infine, promossa anche Rita Ora con un look firmato Prabal Gurung che fa girare la testa: un black dress che non lascia spazio all’immaginazione e ci mostra il suo fisico perfetto grazie anche alle apposite trasparenze seducenti di questo abito a sirena con doppio strascico e bustier.

Nicole Kidman Emily Ratajkowski Rita Ora

Passiamo ora ai look bocciati del Met Gala 2023. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Prima bocciata Chloe Fineman, l’attrice ha voluto rendere omaggio a Choupette, ovvero la gatta prediletta ed amata di Karl Lagerfeld e lo ha fatto tramite una borsetta gioiello realizzata da Judith Leiber e che rappresenta, appunto, un gatto. Ha scelto un look firmato Wierderhoeft che, però, non ha convinto del tutto o meglio l’abito di per sé è piaciuto sia per il modello che per il colore, ma non è piaciuta la scollatura di rose di tulle ed organza color nero che per i più ha rovinato il look. Al suo debutto al Met Gala, Florence Pugh non è riuscita a brillare di luce propria. L’attrice di Dune 2 ha voluto omaggiare, come la collega Vanessa Hudgens, l’amore di Lagerfeld per il bianco e nero ed ha scelto un look bilocolor: look che è piaciuto, ma non a tutti ha convinto quello che per lei era il pezzo forte, ovvero un copricapo couture che ha sfoggiato portandolo su un’inedita acconciatura rasata. Medaglia di bronzo per le bocciate a Michaela Coel, terza co-host della serata che ha scelto Schiaparelli. L’attrice di Black Panther ha osato con un look in bronzo ed un vestito completamente ricamato a mano, semitrasparente, che però non è piaciuto al pubblico. Lei sempre bella e perfetta, ma secondo i più poteva fare un’altra scelta.

Chloe Fineman Florence Pugh Michaela Coel

E tu hai seguito la serata del Met Gala? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!