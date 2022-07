I Metallica hanno condiviso su TikTok un video in cui duettano con loro stessi sulle note di Master Of Puppets, accompagnando il personaggio di Stranger Things, Eddie Munson.

Protagonista di una delle scene cult della quarta stagione della celebre serie, Eddie, interpretato da Joseph Quinn ha portato sullo schermo una sua versione di Master Of Puppets.

La band, direttamente coinvolta nell’operazione, si è fatta riprendere con indosso la maglia dell‘Hellfire Club di Eddie mentre accompagnano il ragazzo suonando il brano del 1986.

Come già successo per”Running Up That Hill” di Kate Bush, la popolarità mondiale di Stranger Things ha subito avuto un impatto diretto anche sulle canzoni più rappresentative della colonna sonora.

Anche se non in maniera così plateale, allo stess modo i Metallica hanno cominciato a vedere l’impatto positivo dato dalla celebre serie TV sulle loro canzoni.

Dopo l’utilizzo di Master Of Puppets nel season finale di Stranger Things, infatti, il singolo è entrato per la prima volta nella classifica del Regno Unito alla posizione numero 47, per poi salire alla 23esima. Si tratterebbe del ventesimo singolo dei Metallica nella Top 40 dei singoli più venduti nel Regno Unito, il primo a distanza di 14 anni da ‘The Day That Never Comes’ che nel 2008 arrivò in 19esima posizione.

Il video di Master Of Puppets in Stranger Things dei Metallica

Nel video pubblicato dalla band sul lato sinistro dello split screen vediamo tutti e quattro i membri dei Metallica in quella che sembra essere una sala prove, mentre sul lato destro dello schermo scorrono le immagini della scena metal di Stranger Things in cui Eddie Munson suona il classico brano metal nel Sottosopra, allo scopo di distrarre i nemici.

Joseph Quinn, per l’occasione ha davvero imparato a suonare Master of Puppets per poterla eseguire in modo convincente sullo schermo, anche se i crediti dello show hanno rivelato che la versione utilizzata è in realtà quella di Tye Trujillo, figlio del bassista dei Metallica, Robert Trujillo.

Il chitarrista dei Metallica Kirk Hammett sui social ha scritto: “Molto orgoglioso del mio fratellino Tye Trujillo che è stato protagonista di Master of Puppets per lo show Netflix Stranger Things, e non è un chitarrista ma un bassista proprio come il suo papà!”. Robert Trujillio si è detto molto orgoglioso del figlio e ha ringraziato l’amico e collega Hammett per tutto l’aiuto dato.

