Michael Bublé è un cantante del Canada classe 1975. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più amate a livello mondiale, in grado di regalare emozioni al pubblico. È la voce di brani di successo mondiale come Feeling Good, Sway, I’ll Never Not Love You, Holly Jolly Christmas, Winter Wonderland ed Haven’t Met You Yet per citarne alcuni.

Ed oggi, venerdì 29 aprile, torna protagonista nel mondo musicale. Da oggi, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Higher, ovvero il title track del suo nuovo album. Per celebrare l’uscita del nuovo singolo, ed anche del nuovo album, la Warner Bros ha voluto fare le cose in grande, in modo spettacolare, per ringraziare l’artista. Così, ha deciso di presentare l’anteprima dallo spazio con un aereo personalizzato MB (creato appositamente dalla società britannica Sent Into Space). Un’operazione giunta al culmine di una campagna che è andata in scena sui social media. A tal proposito, Michael Bublé afferma che:

“Questo è un sogno che si realizza. Sono sempre stato affascinato dallo spazio. Derek Hough ha diretto il video ed è una delle persone più talentuose in America in questo momento. Sento di aver fatto il miglior album della mia carriera e mi sembrava giusto presentare questo video dal posto più alto possibile”.

Il cantante Michael Buble

Il significato di Higher

Il nuovo singolo di Michael Bublé, Higher, racconta delle emozioni e delle sensazioni che il protagonista prova nel ricordare e nel raccontare l’incontro con la donna che gli ha rubato il cuore. Il tutto gli provoca una grande frenesia ed un sentimento mai provato prima tanto che lui potrebbe innamorarsi di lei molto facilmente. Tuttavia, lei è una donna che non passa inosservata e che ha gli occhi di tutti puntati su di lei e sulla sua vita.

E tu sei un fan di Michael Bublé? Hai già avuto modo di ascoltare il brano Higher? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del testo!

La traduzione di Higher

Sai che ce l’hai, mm

Prenditi un momento, rendilo magico, yeah

Il modo in cui ti muovi è così drammatico

Penso che potrei farti diventare un’abitudine, eh, uh

Vedi tutte queste facce? Mm

Tanti numeri nella tua lista d’attesa, mm

Mi fai venire voglia di apportare alcune modifiche

Guidami a bere, sto bevendo baci, sì

Ogni passo che fai

Tutti ti hanno mai conosciuto

Canta “”Alleluia”” (Woah)

Perché quando ti fermi e io salgo più in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Potrei innamorarmi di te, non lo so (alto)

Penso che potrebbe essere quello per cui sei venuto qui (Woah)

Quando ti fermi e io salgo più in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Sono sull’attenti, non ho vergogna (alto)

Nessuna inibizione, sono solo contento che tu sia venuto (Woah)

(Ahoo) Fai un passo verso la luce e sfoggiala

(Ahoo) Lasciando tutti con il cuore spezzato

(Ahoo-hoo-hoo) Dio, è una sauna, così calda

Il modo in cui scivoli sul pavimento

Penso che tu lo sappia

Che implorerò solo di più

Ogni passo che fai

Tutti ti hanno mai conosciuto

Canta “”Alleluia”” (Woah)

Perché quando ti fermi e io salgo più in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Potrei innamorarmi di te, non lo so (alto)

Penso che potrebbe essere quello per cui sei venuto qui (Woah)

Quando ti fermi e io salgo più in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Sono sull’attenti, non ho vergogna (alto)

Nessuna inibizione, sono solo felice che tu sia venuta

Bloccato in questo gioco che hai iniziato

Non lasciarmi con il cuore spezzato

Perché non ho più niente da perdere (Woah)

Perché quando ti fermi e io salgo più in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Potrei innamorarmi di te, non lo so

Penso che potrebbe essere quello per cui sei venuto qui (Woah)

Quando ti fermi e io salgo più in alto

Quando torni indietro lentamente, accende il mio fuoco

Il modo in cui scivoli sul pavimento (Il modo in cui scivoli sul pavimento)

Penso che tu sappia (penso che tu sappia)

Che implorerò solo di più (Che implorerò solo di più)