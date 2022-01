Michael Keaton ama essere Batman. Questo non è un segreto perché parla del suo amore per interpretare il personaggio ogni volta che ne ha la possibilità. Dato l’amore che prova nell’interpretare quel ruolo, è interessante che non abbia continuato a interpretare il personaggio per molti anni. Abbiamo sentito commenti su questo in passato, ma recentemente Michael Keaton ne ha parlato di nuovo.

Keaton si è allontanato durante lo sviluppo di “Batman Forever”, che ha visto Joel Schumacher assumere la direzione di “Batman” e “Batman Returns”.

“È sempre stato Bruce Wayne. Non è mai stato Batman”, ha detto Keaton di ciò che lo ha portato al ruolo dei fumetti. “So che il nome del film è ‘Batman’, ed è estremamente iconico e molto cool [culturalmente] grazie a Tim Burton. Sapevo fin dall’inizio però che il segreto era Bruce Wayne. Non ne ho mai parlato. Batman, Batman, Batman fa questo, e continuavo a pensare tra me e me, ‘State pensando tutti male qui.’ Che tipo di persona fa così?… Che tipo di persona diventa così?”

“Quando ho sentito il regista che ha diretto il terzo film, ho detto: ‘Non posso proprio farlo’”, ha continuato Keaton. “E uno dei motivi per cui non ho potuto farlo era stata la risposta del regista: sai, è un uomo abbastanza carino, è morto, quindi non parlerei male di lui anche se fosse vivo. Lui, a un certo punto, dopo più di un paio di incontri in cui ho continuato a parlare del ruolo, mi disse: ‘Penso che non vogliamo andare in questa direzione, penso che dovremmo andare in quest’altra direzione’. E non si sarebbe arreso.”

Keaton aveva detto a Schumacher che non avrebbe più potuto interpretare Batman se il tono si fosse allontanato dalla natura oscura dei film di Burton. Schumacher aveva detto a Keaton: “Non capisco perché tutto debba essere così oscuro e tutto così triste”, a cui l’attore ha risposto: “Aspetta un minuto, sai come questo ragazzo è diventato Batman? Hai letto… voglio dire, è piuttosto semplice.”

L’interpretazione di Keaton in “The Flash” arriverà nei cinema il 4 novembre. L’attore riprenderà il personaggio in “Batgirl”, il film originale di HBO Max che debutterà anch’esso nel 2022.

Questo è di gran lunga il commento più dettagliato che abbiamo sulla situazione. Pensiamo che Keaton stia scegliendo un momento molto interessante per rivisitare l’argomento e questo probabilmente interesserà ulteriormente il suo ritorno al ruolo sulla scia di altri uomini principali del franchise.