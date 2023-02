Il primo trailer del film “The Flash” ci mostra finalmente il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman.

La nuova pellicola che vedrà come protagonista il veloce supereroe della DC comics ha avuto un lungo e travagliato percorso di produzione. Inizialmente infatti era stato fissato nel calendario delle uscite del DC Extended Universe per il 23 Marzo 2018. L’abbandono del regista e l’incarico affidato solo nell’estate del 2019 a Andy Muschietti aveva determinato uno slittamento a causa di una parziale riscrittura della trama del film.

L’uscita quindi era prevista il 1° Luglio 2022 ma anche in questo caso le previsioni sono state disattese fino all’ufficialità che vedrà la pellicola nelle sale cinematografiche italiane il 14 Giugno 2023.

Il trailer è stato diffuso durante l’intervallo 57ª edizione del Super Bowl tenutosi nella notte tra Domenica 12 e Lunedì 13 Febbraio 2023.

La recente nomina di Peter Safran e James Gunn come nuovi CEO e incaricati del rilancio della saga cinematografica dedicata ai supereroi dei fumetti DC aveva inizialmente mosso dei dubbi circa la bontà del progetto “The Flash”.

La pellicola infatti sembrava troppo legata ai precedenti film e non appariva connessa con gli sviluppi futuri già presentati. Ancora non abbiamo una risposta a queste domande ma pare che “The Flash” segni un netto passaggio tra il vecchio universo e l’introduzione di quello nuovo.

Il ritorno di Batman di Michael Keaton nel trailer di “The Flash”

Il trailer mostra un attesissimo Michael Keaton tornare nei panni iconici dell’uomo pipistrello, come già avveniva nei film “Batman” e “Batman – il ritorno” rispettivamente del 1989 e 1992 ed entrambi del regista Tim Burton.

Per molti il Batman di Michael Keaton rappresenta la trasposizione cinematografica più fedele ai fumetti ed è per questo che nella trama di “The Flash” Barry Allen incontrerà proprio questo iconico attore. Non solo, Michael Keaton indosserà lo stesso costume di più di 30 anni fa e, come si sente già dal trailer, pronuncerà una delle sue più famose battute.

La clip promozionale rivela anche gran parte della trama, ispirata alla run fumettistica “Flashpoint” in cui Barry Allen grazie alla sua supervelocità viaggia nel tempo per impedire la morte della madre ma così facendo altera la realtà.

Il villain della pellicola sarà il generale Zod, interpretato ancora una volta da Michael Shannon come in “Man of Steel”. Flash e il Batman di Keaton dovranno salvare il mondo con un inatteso aiuto alieno: Supergirl.

E tu, cosa ne pensi di Michael Keaton in “The Flash”? Dì la tua in un commento!