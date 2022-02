Michele Bravi è un cantautore di Città di Castello classe 1994. Ha all’attivo brani di successo come Il diario degli errori, Mantieni il bacio, Cronaca di un tempo incerto, Falene, Nero Bali, Cronaca di un tempo incerto, La vita e la felicità ed Un giorno in più per citarne alcuni.

Ed ora è pronto per una nuova avventura: tornare sul palco dell’Ariston per prendere parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo con il brano Inverno dei Fiori. Sarà la terza volta per lui sul palco della città ligure: nel 2017 ha sfiorato la vittoria grazie a Il diario degli errori, mentre nel 2018 e lo scorso anno ci è tornato da ospite. È molto felice per questa opportunità che arriva dopo un momento difficile per il cantante, in seguito all’incidente che lo ha visto protagonista e lo ha fatto allontanare per un po’ dal mondo musicale, ma ora è pronto per tornare a vivere a colori e dimostrare a tutti il suo talento sperando, perché no, di arrivare alla tanto agognata vittoria della kermesse canora. Comunque vada, Michele Bravi guarda già al futuro. Il 2022 è stato il tanto atteso anno dei ritorni live con il ritorno alla normalità seppur ancora in modo non completo. Ed anche il cantante umbro è pronto per tornare ad esibirsi live a teatro con un tour che lo vedrà esibirsi, a partire dal prossimo maggio, in alcune città italiane.

Primo piano del cantante Michele Bravi

15 maggio 2022 – Teatro Colosseo – Torino

20 maggio 2022 – Gran Teatro Geox – Padova

23 maggio 2022 – Teatro degli Arcimboldi – Milano

26 maggio 2022 – Teatro Celebrazioni – Bologna

29 maggio 2022 – Auditorium della Conciliazione – Roma

I biglietti del tour di Michele Bravi sono già disponibili online, mentre presso le rivendite autorizzate saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di sabato 5 febbraio. Il tour sarà prodotto da Vivo Concerti ed ha tutti i presupposti per essere l’ennesimo successo e confermare, così, il ritorno di Michele Bravi nel mondo musicale pronto a tornare il protagonista e cercando di dimenticare il passato, nonostante tutto. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa riserverà il Festival di Sanremo al giovane cantante e se la sua canzone Inverno dei Fiori si confermerà una delle preferite in gara.

E tu sei un fan di Michele Bravi? Andrai a vederlo live in una delle sue date del tour a teatro? Ti aspettiamo nei commenti!