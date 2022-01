Dopo essere stato ospite nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, quest’anno Michele Bravi parteciperà alla competizione canora con il brano Inverno dei fiori.

Mancano soltanto pochi giorni all’inizio del Festival, che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022, e le canzoni fino ad allora dovranno restare inedite. Per fortuna però, i testi dei vari brani sono già stati resi noti, in esclusiva per Sorrisi e Canzoni, e per questo possiamo già farci un’idea di quale sia il significato del testo Inverno di fiori.

Terza volta per Michele Bravi sul palco dell’Ariston: nel 2017 sfiorò il podio con la canzone Il diario degli errori, nel 2018 invece è stato ospite accanto ad Annalisa, e poi ospite anche lo scorso anno, nel secondo Festival presentato da Amadeus.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo Inverno di fiori.

Qual è il significato di Inverno di fiori di Michele Bravi?

Scritto insieme a Cheope, Raige e Federica Abbate il testo di Inverno dei fiori è un invito al rinascere, a riprendere il volo dopo un momento di stop. Una canzone che si avvale di un testo molto poetico, per niente banale, accompagnato da una musica che crea man mano un crescendo, così come la voce di Michele Bravi.

Come ha raccontato lo stesso cantante:

Quando si ama non esistono le stagioni, le corse, il fiato spezzato. Il tempo si dilata, si allunga, si tende come un elastico. Chi ama ha il dono di vivere più lentamente il percorso di un’esistenza e assorbire il tempo come occasione per abitare dentro i dettagli.

Ed è questo il significato della canzone, voler cantare dei sentimenti che devono avvalersi per forza della poesia per esplicarsi.

E tu cosa ne pensi della canzone di Michele Bravi al Festival di Sanremo 2022? Lascia un commento per dire la tua su Inverno di fiori.