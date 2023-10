Michele Bravi è un cantautore di Città di Castello classe 1994 che è diventato un volto noto a livello nazionale e non solo dopo aver vinto la settima edizione di X Factor.

Da quel momento la sua carriera è piena di traguardi importanti che lo portato sul palco del Festival di Sanremo nel 2017 dove ha conquistato il quarto posto con il brano Il diario degli errori per poi tornare nel 2022 sul palco dell’Ariston arrivando decimo con il singolo Inverno dei Fiori. Voce di brani come Mantieni il bacio, Maneggiami con cura, Nero Bali, La vita breve dei coriandoli, La vita e la felicità fino a Falene e Zodiaco per citarne alcune. Ed oggi Michele Bravi è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 27 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Odio che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Odio

Odio, il nuovo singolo di Michele Bravi, è qualcosa di innovativo che nessuno si aspettava da parte del cantautore e che spiazza. Senza dubbio sarà in grado di emozionare e lasciare il segno non appena lo ascolterete. A discapito di quanto si possa pensare dal titolo, il brano non parla di rapporti di ostilità, ma anzi parla di dipendenza dalle persone in rapporti distorti in cui, spesso, la gente incappa. Non pone l’accento principalmente sul rifiuto, bensì sul vortice emozionale che la persona è in grado di creare. A tal proposito, durante un’intervista con il settimanale Sorrisi e Canzoni, Michele Bravi ha rivelato che:

Primo piano del cantante Michele Bravi

“È un brano differente dal mio passato, ma sono sempre io ma in un senso nuovo… con una visuale differente. Se anni fa mi piaceva presentare i dischi partendo dalle mie canzoni più romantiche, qui ho pensato di partire da un brano invece molto “fisico”, estroverso. Volevo che il processo di racconto della mia musica partisse dalla superficie… per poi arrivare agli aspetti più interiori in un secondo momento, quando il mio nuovo disco sarà a disposizione di tutti”.

In Odio, infatti, parla di un rapporto claustrofobico dovuto al fatto che la dipendenza dall’altra persona non è solo mentale, ma è anche fisica. Purtroppo nei rapporti di amore disfunzionali le persone tendono a guardarsi solo negli occhi, mentre nei rapporti di amore sani le persone tendono a guardare tutto il resto del mondo nella stessa direzione.

Ed a proposito del suo ritorno sulla scena musicale, afferma che:

“Io sto bene: è da tanto tempo che non uscivo con nuova musica. Avevo bisogno di offrire al pubblico i frutti di questo periodo di silenzio, della mia crescita. Ho bisogno che quello che arriva al pubblico oggi più che mai sia il frutto di un lavoro convinto e dirompente”.

Nel mentre c’è chi spera che Michele Bravi il prossimo anno possa tornare al Festival di Sanremo per poter emozionare il pubblico. Ovviamente si tratta di una possibilità che piacerebbe molto al cantautore che durante un’intervista con Il Messaggero racconta che:

“Sanremo è sempre una grande possibilità. Esserci sarebbe un onore immenso: ti dà la possibilità di suonare con un’orchestra, di entrare nelle case degli italiani con la tua musica ed è proprio bello da fare, un momento bello di orgoglio professionale”.

