Michele Morrone, attore di Bitonto classe 1990, è diventato famoso a livello mondiale dopo aver preso parte a 365 giorni, film polacco che ha visto la luce nel 2020 su Netflix e che è tratto dal romanzo di Blanka Lipinska. Un grande successo sulla falsa riga della trilogia di 50 sfumature tanto che è stato definito il 50 sfumature polacco.

Come sappiamo, l’attore italiano questa estate è stato al lavoro sul set di 365 giorni poiché sono in arrivo ben due sequel. D’altronde non è una novità: quando un titolo viene amato dal pubblico si cerca di andare avanti e di soddisfare le loro curiosità. Proprio per dedicarsi anima e corpo a questo progetto, Morrone ha abbandonato il cast di Toyboy2. Se la sua vita professionale è sotto gli occhi di tutti, lo è un po’ meno la vita privata. L’attore è da sempre molto riservato e schivo, non ama condividere momenti intimi della sua quotidianità per tutelare le persone a cui vuole bene. Tuttavia sappiamo che dal 2014 al 2018, dopo quattro anni di fidanzamento, è stato sposato con Rouba Saadeh, stilista libanese che lo ha reso padre di Marcus nato nel 2014 e di Brando venuto alla luce nel 2017. Dopo la fine del loro matrimonio, sono diversi i rumors che si sono susseguiti sulla vita sentimentale di Michele Morrone, ma che non sono mai stati confermati. Almeno fino ad oggi. L’amore, infatti, è tornato nella vita di Morrone che è felice al fianco della sua nuova fidanzata, come rivela in esclusiva il settimanale Chi.

Giulietta Borroni, la nuova fidanzata di Michele Morrone

Chi è la fidanzata di Michele Morrone?

La ragazza in questione è Giulietta Borroni famosa fashion blogger che lavora come hostess, ragazza immagine, ma anche come lashmaker. Classe 1995, Giulietta è di Novara anche se ormai si considera milanese d’adozione. Il suo profilo Instagram conta oltre 18mila follower (destinati a salire dopo questo scoop) e la bella Giulietta posta scatti della sua vita quotidiana dove prevalgono la sua bellezza ed il suo fisico perfetto che ha fatto perdere la testa non solo ai suoi follower, ma anche a Michele Morrone. Le fan dell’attore non sono tutte d’accordo con questa relazione: c’è chi non condivide la sua scelta, chi non la ritiene alla sua altezza, chi spera che non la faccia conoscere ai figli prima di essere sicuro del suo sentimento. Una cosa, però, è certa: Michele è felice al fianco di Giulietta ed è questo ciò che conta, le persone avranno sempre da dire la loro, ma la cosa più importante è che l’attore abbia ritrovano la serenità nella sua vita privata al fianco di Giulietta Borroni.

E tu sei fan di Michele Morrone? Cosa ne pensi della sua bella Giulietta Borroni? Ti aspettiamo nei commenti!