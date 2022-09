Michele Morrone è un attore nato in Lombardia classe 1990. E’ diventato uno degli attori più conosciuti a livello internazionale dopo aver vestito i panni di Massimo Torricelli nel film 365 giorni nel 2020 e nei sequel 365 giorni – Adesso ed Altri 365 giorni. Khloe Kardashian, invece, è la sorella minore della più famosa Kim Kardashian ed è nata a Los Angeles nel 1984.

Due nomi e due volti che difficilmente passano inosservati grazie al loro fascino in grado di abbagliare ed ora pare che, nonostante la differenza di età, ci sia in corso un flirt tra i due, ma procediamo con ordine. Sappiamo che durante la Milano Fashion Week 2022 è andata in scena la sfilata di Dolce & Gabbana e tra le novità c’è stata la nuova collezione che i due stilisti siciliani hanno portato sulla passerella in collaborazione con Kim Kardashian che è diventata, così, una designer di moda. Applausi e complimenti non sono mancati, ma tuttavia non è stato questa novità ad attirare l’attenzione dei presenti e non solo. Ovviamente Khloe era presente per poter supportare la sorella in questo importante momento della sua carriera ed è stata immortalata più volte in compagnia del famoso attore italiano. I due sono apparsi uno a fianco dell’altro in prima fila per assistere alla sfilata Ciao, Kim e non sono mancati bisbigli all’orecchio tra di loro. Poi hanno posato insieme nel backstage con tanto di scatti condivisi sui profili social di Morrone. Gesti romantici e, per i presenti, impossibili da non captare e far capire che tra i due è nato del tenero.

Khloe Kardashian e Michele Morrone

Scatti che hanno entusiasmato i suoi fan che hanno già iniziato a fantasticare su questa nuova ed improbabile coppia. Non solo i fan dei due diretti interessati, ma è impazzito anche il mondo del gossip ovviamente. Soprattutto perché Khloe è diventata da poco mamma di un bambino nato tramite madre surrogata e, da poco, ha visto giungere al capolinea la sua relazione con il cestista Tristan Thompson che, quattro anni fa, l’ha resa mamma di True. La loro storia d’amore è finita non tanto a causa dei vari tradimenti dell’uomo, ma in seguito ad un figlio illegittimo che Thompson ha avuto da una personal trainer proprio mentre stava con la Kardashian che ha deciso di chiudere per sempre questo capitolo della sua vita sentimentale e, forse, ora è pronta per tornare ad essere felice con l’attore italiano. Per quanto riguarda la vita privata di Michele Morrone, invece, sappiamo che è stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh che l’ha reso padre di Marcus e di Brando. Che i due siano pronti per essere una famiglia allargata? Ovviamente al momento si tratta solo di rumors, ma si sa che i fan amano sognare ed essere romantici e poi non è detto, tutto questo potrebbe diventare realtà ed un semplice flirt trasformarsi in qualcosa di più.

E tu cosa ne pensi di questa possibile nuova coppia? Ti piacerebbe vedere insieme Michele Morrone con Khloe Kardashian? Ti aspettiamo nei commenti!