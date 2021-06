Il celebre attore statunitense ha deciso di tornare in pista, questa volta però in televisione. Parliamo di Mickey Rourke, il nominato all’Oscar per The Wrestler e vincitore di un Golden Globe, star indiscussa dei mai dimenticati film cult come Rusty il selvaggio, 9 settimane e ½ , Angel Heart – Ascensore per l’inferno e Johnny il bello, solo per citarne alcuni.

L’attore, da un po’ lontano dalla macchina da presa, ha scelto una serie televisiva per il suo prossimo progetto: reciterà nei panni del cattivo in MacGruber, comedy già ordinata del servizio streaming Peacock, basata sul personaggio omonimo – ovvero un’impietosa parodia della serie MacGyver – interpretato al Saturday Night Live e al cinema da Will Forte (Good Boys – Quei cattivi ragazzi, La rivincita delle sfigate, The Last Man on Earth).

La serie, scritta e interpretata dallo stesso Will Forte racconta il ritorno in libertà di un eroe molto concentrato nel suo ruolo di patriota convinto e e irriducibile, super sostenitore della sua America. L’uomo, tornato in patria dopo essere rimasto al fresco per oltre un decennio, ha voglia di rivalsa. La serie, come già detto, è una parodia di MacGyver serie televisiva d’avventura creata da Lee David Zlotoff e incentrata sull’omonimo personaggio, Angus MacGyver, interpretato dall’attore Richard Dean Anderson (Stargate SG-1, Aiutami Hope!, Non fidarti della str**** dell’interno 23).

Lo show, che è stato trasmesso negli Stati Uniti per ben sette stagioni, dal 1985 al 1992, e in Italia su Italia 1 dal 1986, ogni mercoledì sera in prima serata, raccontava la storia di un agente operativo di un’Agenzia Governativa (chiamata DXS che sta per Department of eXternal Services) che, in seguito, diviene un attivo collaboratore della Fondazione Phoenix. Il protagonista è un eroe solitario che non fa uso di violenza né di armi da fuoco. Aiuta i deboli, rispetta l’ambiente, ama il prossimo ed è fiducioso nella legge.

MacGyver è un eroe solitario nonostante sia circondato da molti amici, un personaggio decisamente inverosimile e facile da prendere in giro, cosa che Will Forte non ha avuto alcun problema a fare.

MacGruber è la parodia di MacGyver

Il titolo dello show, MacGruber racconta proprio questo ritorno alla libertà del protagonista che rivede la luce del sole dopo dieci anni di galera. L’uomo, adesso che e libero, però, vuole vendetta e la sua nuova missione è sconfiggere un misterioso villain del suo passato, il comandante di brigata Enos Queeth, ovvero Mickey Rourke.

Con il mondo intero in pericolo, MacGruber deve correre contro il tempo per fermare le forze del male, scoprendo che quello stesso male potrebbe essere in agguato nei modi più inaspettati. Mickey Rourke, che quindi interpreterà Queeth, è da tempo creduto morto ma riemergerà per portare a termine un atroce complotto: distruggere il mondo e, nel mentre, compiere la sua vendetta contro MacGruber.

Al cast si sono uniti anchegli attori Sam Elliot (We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo, The Ranch, L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot) con il ruolo di Perry, il padre del protagonista, della guida saggia guida avrà bisogno se spera di avere successo, questo nonostante si siano allontanati nel corso degli anni, e Laurence Fishburne (Matrix, Mystic River, Che fine ha fatto Bernadette?, Black-ish) nel ruolo del generale Barrett Fasoose, un militare pluridecorato che gode del rispetto dell’intero esercito americano e che è sposato con l’ex moglie di MacGruber.

La serie, quindi, un’action-comedy in otto episodi, riprenderà il già popolare sketch-parodia del cult anni ’80 che Will Forte ha creato per il Saturday Night Live, e sul film che ne è generato nel 2010. Will Forte, inoltre, collaborerà per la realizzazione della serie con John Solomon e il regista Jorma Taccone, mentre tra i produttori esecutivi c’è anche Lorne Michaels.