Tony Bennett, nato nel 1926 come Anthony Benedetto a New York City e morto sempre a New York il 21 Luglio 2023.

Il grande Bennett, che ha vinto 20 Grammy Awards e si è esibito per ogni presidente dagli anni di Dwight D. Eisenhower a Barack Obama, è morto il 21 luglio nella sua casa di Manhattan all’età di 96 anni, ha detto la sua pubblicista, Sylvia Weiner. Non è stata indicata una causa di morte specifica. Lui e la sua famiglia hanno rivelato nel 2021 che soffriva della malattia di Alzheimer.

Ha iniziato la sua carriera musicale dopo aver servito nell’esercito degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1950, grazie all’aiuto di Mitch Miller, Bennett firmò un contratto con la Columbia Records e cambiò il suo nome in Tony Bennett su consiglio di Pearl Bailey. Il suo primo grande successo fu la canzone pop “Because of You”, pubblicata nel 1951, che segnò l’inizio di una carriera di successo.

Ecco le dodici migliori canzoni di Tony Bennett di tutti i tempi. Scrivi la tua preferita nei commenti.

12 Blue Velvet Tony Bennett ha pubblicato la sua versione della canzone “Blue Velvet” nel 1951. La sua versione è arrivata al numero 16 nella classifica dei singoli pop. Più tardi, nel 2011, Bennett ha reinciso questa canzone con la cantante k.d. Lang per il suo album “Duets II”.

11 Smile Tony Bennett ha registrato la sua versione della famosa canzone “Smile” nel 1959, ed è stata un enorme successo. È arrivata al numero 73 nelle classifiche musicali. Più tardi, un’altra versione della canzone è stata eseguita dal compianto Michael Jackson come parte del suo album: “HIStory – Past, Present, and Future – Book 1”.

10 In the Middle of an Island Nel 1957, Bennett ha registrato “In the Middle of an Island”, che ha raggiunto il numero 9 nella Top 100. Tuttavia, in un’intervista con il YouTuber Michael McKenna, Tony Bennett ha criticato la canzone, definendola “una delle sue tracce meno preferite”. Ha anche detto che non ha mai ricevuto richieste di esecuzione per la canzone in tutta la sua carriera. Nonostante ciò, la canzone è un classico e ha resistito 14 settimane nelle classifiche della rivista Billboard.

9 Body and Soul (con Amy Winehouse) Il Tony Bennett degli ultimi anni di carriera non ha mai perso un passo. E questa interpretazione mostra cosa poteva fare con una ballata. Collaborare con artisti come la compianta Winehouse è stato anche bellissimo.

8 The Lady is a Tramp (con Lady Gaga) “The Lady is a Tramp” è un altro esempio del talento di Tony Bennett nel collaborare con artisti contemporanei. In questo brano, Bennett si unisce a Lady Gaga per una versione vivace e frizzante di questo classico standard del jazz. La voce unica e potente di Gaga si fonde perfettamente con il tono calmo e sicuro di Bennett, creando un duetto indimenticabile che mostra il meglio di entrambi gli artisti.

7 The Shadow of Your Smile La versione di Tony Bennett di “The Shadow of Your Smile” gli ha fatto vincere il Grammy Award per la Canzone dell’Anno, e lui la cantava sino a pochi anni fa nei concerti. Più tardi, Bennett ha registrato questa canzone in duetto con il popolare cantante colombiano Juanes. La canzone è stata classificata tra le prime 100 canzoni da film di tutti i tempi dall’American Film Institute.

6 The Good Life La registrazione di Tony Bennett della famosa canzone “The Good Life” è stata pubblicata nel 1963 e ha raggiunto il numero 18 nella classifica Billboard Hot 100. La canzone è diventata una delle hit di punta di Bennett ed è stata inclusa nella sua autobiografia del 1998 e nel suo album musicale MTV Unplugged del 1994. È stata scritta in collaborazione con vari artisti musicali noti, come il cantautore francese Sacha Distel e Tony Orlando, che ha fatto la sua versione della canzone. Tony Bennett l’ha reincisa con il cantante Billy Joel per il suo album “Duets” nel 2006.

5 The Best Is Yet to Come La canzone “The Best Is Yet to Come” è stata pubblicata nel 1962 nell’album di Bennett, “I Left My Heart in San Francisco”. Nel 1964, il cantante Frank Sinatra – che considerava Tony Bennett il suo cantante preferito di tutti i tempi – ha pubblicato la sua cover della canzone. Le parole “The Best Is Yet to Come” sono state poi incise sulla sua tomba, poiché era l’ultima canzone che ha cantato prima di morire. Tony Bennett ha registrato una versione in duetto della stessa canzone con Diana Krall per il suo album “Duets”.

4 Rags to Riches La versione di Tony Bennett della canzone è stata registrata e pubblicata nel 1953. Si è classificata come il singolo pop numero 1 nelle classifiche musicali per un totale di 8 settimane ed è stata premiata con la certificazione di disco d’oro per la canzone più venduta. Nel 1953, il cantante Billy Ward e i suoi Dominoes hanno registrato la loro versione della canzone, e si è classificata al numero 2 nella classifica dei singoli R&B. La versione di David Whitfield si è classificata terza nella classifica dei singoli pop del Regno Unito.

3 Because of You La canzone “Because of You” è stata composta nel 1940 e successivamente utilizzata nel popolare film del 1951 “I Was an American Spy”. Altri artisti musicali mainstream come Tab Smith hanno registrato una versione strumentale R&B di questa canzone nel 1952 che era al numero 1 nelle classifiche R&B internazionali. La registrazione di “Because of You” di Johnny Desmond è stata classificata tra le prime 20 hit. Inoltre, Dudley Wilkinson e lo zio di Oscar Hammerstein II, Arthur Hammerstein, hanno anche co-scritto la canzone. L’artista rock Donnie Iris ha registrato una versione singola della canzone nel 1979. Neil Sedaka ha pubblicato la sua versione nel 1964, e Connie Francis ha co-scritto la canzone nel 1959. La versione di Tony Bennett della canzone, “Because of You”, è stata registrata nel 1951 e ha dominato le classifiche musicali per un massimo di 8 settimane.

2 Stranger in Paradise Doretta Morrow e Richard Kiley hanno registrato la versione originale di “Stranger in Paradise” nel musical del 1953 “Kismet”. La melodia della canzone è copiata dalle Danze Polovtsian del compositore Alexander Borodin. Più tardi, Ann Blyth e Vic Damone hanno eseguito la stessa canzone per un film. Sebbene diversi artisti abbiano cantato la canzone, la versione di Bennett è considerata la migliore di tutte. È stata un successo di vendite negli Stati Uniti e la canzone numero 1 nel Regno Unito nel 1953. Come parte del suo album “Duets II” nel 2011, Bennett ha registrato un duetto di “Stranger in Paradise” con Andrea Bocelli.