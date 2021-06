I Migos sono stati ospiti al The Tonight Show di Fallon per eseguire una nuova traccia che si intitola “Avalanche“. La canzone è l’ultimo singolo del prossimo album del trio di Atlanta, Culture III, e presenta un riferimento a “Papa Was a Rolling Stone” dei Temptations.

Per l’esibizione, il gruppo rap ha indossato abiti coordinati, occhiali da sole e cravatta nera e con loro c’era pure la band che gli accompagna nelle esibizioni in live. Un’atmosfera elegante e molta vintage accompagna questo debutto di Avalanche, non c’è che dire.

Culture III uscirà oggi, 11 giugno 2021. Il tanto atteso album include 19 canzoni e non mancano le featuring top: con Drake, Cardi B, Justin Bieber, Future, Pop Smoke, Juice WRLD, NBA YoungBoy e Polo G.

Il mese scorso, i Migos hanno pubblicato il loro primo singolo dell’anno, “Straightenin“, presente ovviamente su Culture III. All’inizio di quest’anno, Quavo, Takeoff e Offset hanno confermato che il seguito di Culture II del 2018 sarebbe uscito presto e così è stato.

“Abbiamo avuto tempo per legare l’uno con l’altro e tanto tempo da trascorrere insieme perché le nostre carriere da solisti ci hanno permesso di fare cose diverse”, ha detto Quavo.

Il gruppo ha anche rilasciato la versione in studio di “Avalanche” prima dell’uscita dell’album.