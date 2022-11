Venerdì 25 Novembre 2022 Inoki ha pubblicato un nuovo inedito dal titolo “Milano by Night”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Il singolo fa da apripista al nuovo album dal titolo “4 Mani”, in cui il rapper romano collabora con il produttore DJ Shocca. I due tornano infatti a lavorare insieme, per dare seguito ai fasti delle hit “Bolo by Night” e “Veterano”. L’album conterrà 7 tracce di rap allo stato puro, esattamente com’è nelle corde di entrambi.

Un vero e proprio disco evento in cui non poteva mancare la partecipazione di altri rapper molto conosciuti in Italia. Infatti “Milano by Night” è stata realizzata con l’amichevole collaborazione con Jake La Furia e Emis Killa.

Se nel 2004 Inoki, DJ Shocca e Royal Mehdi cantavano una delle pietre miliari della storia del rap italiana sotto i portici di Bologna, 18 anni dopo il racconto della notte si sposta a Milano.

Inoki ha espresso parole d’elogio per il progetto che ha il sapore quasi di un ritorno alle origini:

“Dj Shocca è il produttore delle mie canzoni storiche, c’eravamo persi un po’ negli anni ma finalmente siamo riusciti a ritrovarci e a mettere in piedi un progetto come si deve. Lavorare con Dj Shocca è stato come sentirsi a casa, è stato molto bello perché mi è sembrato di tornare ad anni fa però con un’altra consapevolezza”.

Il significato di “Milano by Night” di Inoki

Il testo di “Milano by Night” caratterizza appieno la frenesia della vita nella città lombarda. La metropoli non dorme mai e c’è sempre chi ha voglia di fare festa. Non mancano mai nemmeno i clienti in cerca di stupefacenti come riferimento non troppo velato che evidenzia il consumo di cocaina da parte di una ragazza.

In prima persona si denuncia così il divertimento legato ad ogni costo allo sballo da sostanze stupefacenti. E così lo spacciatore deve districarsi da una zona all’altra della città per le tante richieste ma con il pericolo di essere pizzicato dalle autorità.

Non manca poi un collegamento con la canzone “Bolo by Night”: il divertimento all’eccesso infatti è ricercato anche da un gruppo di persone provenienti da Bologna.

Emis Killa e Jake la Furia con le rispettive strofe creano maggiore incisività al brano destinato fin da subito a diventare una classic hit.

Il testo di “Milano by Night” di Inoki

È il traffico che non conosce stop

Io fermo allo stop

Cazzo freni, è verde

E c’ho le merde che mi seguono

Sbatti devo farne sei

Uno in zona 9

Quattro in zona 3

Uno in piazza Miani, zona 6

Torno in zona 4

C’è un’amica che gli serve il bagno

È lì con altre due

Devono incipriarsi il naso

Lascio le chiavi poi sul taxi

Scatto

Ore 23:00

dove cazzo è il mio contatto

Tavolo ai Magazza

Ospiti al Toolong

Lista dappertutto

cento notifiche sull’iphone

Un gruppo da Bologna

Un altro da Torino

Questi vogliono far festa

fino al mattino

Deejay, suona fino a mezzogiorno

All’uscita solo mostri

Il disagio per contorno

La notte nella city non finisce mai

180 in circonvalla

Fra Milano by night

Mille bande nella city

Street life

Sono tutti per la strada coi telefoni online

Rinchiusi nelle case

Keta e 2c freestyle

I rappers sul mic

Milano by night

Mille bande nella city

Street life

Sono tutti per la strada coi telefoni online

Rinchiusi nelle case

Keta e 2c freestyle

I rappers sul mic

Milano by night

MI by night, frate

dai tempi del Leoncavallo quando

Oltre lo sballo avevo il rap

i graffiti e nient’altro

Un altro frate al fresco

ma in peri fa caldo

Bevo champagne in terrazza

Guardo sta city dall’alto

Passo dai raga giù in piazza

Lucky Strike vodka liscia

Più tardi punta allo Yacout con la mia bitcha

fumando scisha

La carta striscia

vorrei tornarmene a casa

ma il fra ne ha stesa una grossa

Come la striscia di Gaza

Se c’è un after ci andiamo

Sì, però digli al tipo che

il privè poi sia vuoto

no video, no foto

Negli occhi c’ho il fuoco

Scusa se parlo poco

È che sto già pensando

al down del giorno dopo

Sono Milano come il Duomo

i Dogo e Vallanzasca

Mio fra si fa una vasca

e torna con un uovo, anche se non è Pasqua

Con 2 g nella nasca in un locale trash

Com’è che faceva? Mmh

Passa il pezzo

E prendi in tasca il cash

Mille bande nella city

Street life

Sono tutti per la strada coi telefoni online

Rinchiusi nelle case

Keta e 2c freestyle

I rappers sul mic

Milano by night

Mille bande nella city

Street life

Sono tutti per la strada coi telefoni online

Rinchiusi nelle case

Keta e 2c freestyle

I rappers sul mic

Milano by night

Se dici Milano dici Jake

La killo dal primo take

Se entro nel locale si freezano tutti

Tipo l’harlem shake

Junkie vanno in chimica

come alle due di notte

Quando bevi due cocktail

E dopo cerchi due botte

Niente va più in alto della Madunina

Tranne questa rima

tranne questo flow

Te lo dico prima

Te l’ho detto

Il rap è ancora la droga del ghetto

Ricordati la prima volta

che te lo hanno offerto

Lo facciamo ancora bene

Lo facciamo meglio

Frate h24

Sempre sveglio nella calle

Spacco il beat, ma io lo spacco meglio

come Kanye

Faccio ancora alzare il pelo

A tutte queste cagne

Psycho Killer

È il mio tallone d’Achille

È questo alone da killer

Faccio il fuoco dalle scintille

Frate, 02

belle storie, ma sono 0 tue

Spacco ste casse

da quando c’erano i 1200

Mille bande nella city

Street life

Sono tutti per la strada coi telefoni online

Rinchiusi nelle case

Keta e 2c freestyle

I rappers sul mic

Milano by night

Mille bande nella city

Street life

Sono tutti per la strada coi telefoni online

Rinchiusi nelle case

Keta e 2c freestyle

I rappers sul mic

Milano by night

E tu, hai già sentito “Milano by Night” di Inoki? Scrivi cosa ne pensi!