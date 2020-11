Bene, questo singolo dal titolo Prisoner sembra molto eccitante… non lo credi anche tu?

Miley Cyrus pubblicherà stanotte la sua canzone “Prisoner”, una collaborazione con Dua Lipa che sarà anche il secondo singolo estratto da Plastic Hearts. Il seguito del bel “Midnight Sky” sarà accompagnato da un video musicale strabiliante che mostra le due belle cantanti festeggiare in tonalità molto splatter. La clip ha l’atmosfera di un video girato in casa… video molto sexy aggiungiamo, che gli conferisce un di più non da poco. E se la canzone sarà abbastanza orecchiabile come “Midnight Sky”, ci aspetta un’autentica sorpresa discografica.

Finora, il progetto Plastic Hearts di Miley sta procedendo bene. Il primo singolo è stato un grande successo in tutto il mondo (a noi è piaciuto un sacco) e una serie di cover – “Heart of Glass” e “Zombie” – sono diventate virali. La pop star ha poi pubblicato un remix interessante per Midnight Sky quando ha chiamato Stevie Nicks per curare il progetto. Attenzione, la 27enne ci ha promesso un album rock, quindi non sorprenderti se “Prisoner” avvicinerà Dua Lipa al genere. Magari se la caverà alla grande.

Guarda il video teaser qui sotto in attesa del video musicale completo.