Miley Cyrus ha dichiarato che la collega Adele è stata fonte di ispirazione per la scrittura del nuovo singolo “Used To Be Young”.

Il brano è stato rilasciato all’inizio di questa settimana mentre Venerdì è arrivata la videoclip. “Used To Be Young” segna il ritorno della popstar americana dopo il suo ottavo album “Endless Summer Vacation” uscito a Marzo.

In una dichiarazione circa la traccia, Miley Cyrus ha affermato:

“Questi testi sono stati scritti quasi 2 anni fa all’inizio del mio Endless Summer Vacation. È stato in un momento in cui mi sentivo incompreso. Ho passato gli ultimi 18 mesi a dipingere un’immagine sonora della mia prospettiva da condividere con voi”.

Adele ha poi condiviso un filmato in cui diceva, dalla sua residenza a Las Vegas, di amare e di essere “ossessionata dalla nuova canzone di Miley Cyrus”. A quel punto l’autrice del brano ha comunicato con la collega britannica tramite X/Twitter e ha pubblicamente ammesso che sperava che la canzone le potesse piacere mentre ne scriveva il testo.

Miley Cyrus nel post ha scritto: “Ho pensato spesso a te mentre scrivevo questa canzone ho sempre sperato che ti sarebbe piaciuto. Questo significa tantissimo per me. Ti amo. Missione compiuta.”

Le altre fonti di ispirazioni di Miley Cyrus oltre ad Adele

Non è la prima volta che Miley Cyrus crea un brano ispirandosi a colleghi cantanti. Il video di “Wrecking Ball” del 2013 infatti era stata realizzato pensando all’artista irlandese, recentemente scomparsa. Allora proprio Sinéad O’Connor aveva risposto con una lettera aperta a Miley Cyrus invitandola a non lasciarsi sopraffare dallo show business e dall’industria musicale.

La scorsa settimana in una intervista autobiografica e diffusa come contenuto dal titolo “Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)” e disponibile sulla piattaforma Hulu, Miley Cyrus aveva nuovamente commentato quello scambio di opinioni con l’artista irlandese e aveva affermato di non sapere del fragile stato mentale in cui si trovava e che a 20 anni non poteva capire la depressione e lo stato in cui versava la O’Connor.

