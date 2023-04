Miley Cyrus è una cantante degli Stati Uniti classe 1992. nel corso degli anni è diventata una delle voci e dei volti più amati nel panorama della musica internazionale, soprattutto grazie al ruolo di Hannah Montana nell’omonima serie tv di Disney Channel. Da quel momento, infatti, è stata protagonista di una carriera in ascesa.

Voce di brani come Wrecking Ball, The Climb, See You Again, We Can’t Stop, When I Look at You fino a Midnight Sky ed Heart of Glass. Ultimamente la cantante è al centro dell’attenzione soprattutto per la sua vita sentimentale, a maggior ragione dopo l’uscita della canzone Flowers che è stato un vero e proprio successo mondiale ed un inno per le donne. Nel frattempo, il 10 marzo, è uscito il suo nono album in studio dal titolo Endless Summer Vacation, ma non è questo a fare notizia perché si sapeva già. La cosa che nessuno si aspettava, però, è che probabilmente insieme a questo album la ragazza ne ha fatto uscire un altro dal titolo Down With Me che è stato pubblicato su tutte le piattaforme musicali con il nome di Clara Pierce salvo, poi, essere eliminato. Al momento della pubblicazione, Clara Pierce era un’artista con solo 244 ascoltatori mensili, ma ai fan di Miley Cyrus è sorto il dubbio che si tratti di un suo album segreto pubblicato con uno pseudonimo o, magari, si tratta semplicemente di una raccolta di leak.

Chi ha avuto la possibilità di ascoltare le dodici canzoni presenti in Down With Me non ha potuto non notare come il timbro della voce di Clara Pierce sia lo stesso della famosa Miley. Le canzoni di questo album segreto portano tutte le firma di William Cordeiro, tranne I Don’t Wanna Tell You Lies che vede come autrice la Pierce stessa. Che la Cyrus abbia pubblicato di nascosto questo album usando come pseudonimo Clara Pierce che ci ricorda la Sasha Fierce, ovvero l’alter ego di Beyonce? Inoltre anche il brano Sagitarius ci ricorda il segno zodiacale della cantante, ma c’è anche un riferimento alla canzone Mother’s Daughter con la Pierce che canta: “I told you once before, I’m my Mother’s Daughter”. Certo potrebbe essere anche una raccolta di sessioni degli album di Miley Cyrus che sono stati pubblicati illegalmente. Il Rolling Stone Us ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda, ma al momento chi rappresenta la bella Miley non ha voluto commentare il tutto. Ed ora, ovviamente, i fan sono sempre più curiosi o di conoscere chi sia realmente questa Clara Pierce o di capire se è stata davvero Miley Cyrus a pubblicare un album “segreto” per poter essere ascoltata senza pregiudizi e parlare della fine della sua storia d’amore. Un mistero che è destinato a far parlare ancora a lungo e che si spera possa essere risolto magari con una dichiarazione ufficiale da parte della pop star.

E tu sei un fan di Miley Cyrus? Secondo te potrebbe essere possibile la sua decisione di pubblicare un album con lo pseudonimo di Clara Pierce? Ti aspettiamo nei commenti!