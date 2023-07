Britney Spears e Will.i.am hanno preso in giro tutti annunciando una nuova collaborazione per il brano “Mind Your Business” lasciando intendere ai fan che un nuovo singolo sarebbe arrivato nella giornata di ieri, 18 Luglio 2023 e che invece uscirà Venerdì 21 Luglio.

La notizia della collaborazione è arrivata su entrambe le loro piattaforme di social media, con l’ex frontman dei Black Eyed Peas che su Instagram ha condiviso una clip del brano in uscita.

Nel breve filmato, una scritta bianca lampeggiava sullo sfondo nero, recitando: “You are now rockin’ with Will.i.am and Britney bitch”, un riferimento alla loro hit del 2013 ‘Scream & Shout’.

Il video ha poi mostrato un breve frammento di una nuova canzone, che ha sentito la Spears cantare la frase “Fatti gli affari tuoi, puttana “, prima che altro testo apparisse sullo schermo, leggendo: “Will.i.am X Britney TOMORROW”.

Will.i.am ha sottotitolato il video con: “Uh oh!!! Quest’estate sta per essere calda!!!”, mentre la Spears ha condiviso il post nelle sue storie su Instagram con un link per pre-salvare l’imminente uscita del singolo.

I teaser condivisi sui social media dei cantanti seguono varie voci secondo cui i due uniranno le forze 10 anni dopo aver pubblicato per la prima volta la loro collaborazione in cima alle classifiche.

Will.i.am, che è anche giudice nel talent show televisivo “The Voice” , ha accennato alla prospettiva di lavorare con la Spears durante un’intervista con Good Morning Britain di ITV , dicendo: “Abbiamo fatto cose interessanti insieme, e sono così felice che sia in questo nuovo viaggio così splendente”.

Inoltre, parlando al quotidiano “The Sun” , una fonte ha affermato che “Britney e Will hanno un’enorme quantità di amore e rispetto l’uno per l’altro e si fidano davvero del giudizio musicale l’uno dell’altro”.

“Will è stato a lungo il sostenitore numero 1 di Britney e vuole vederla avere successo”, hanno aggiunto, dicendo anche che la traccia a sorpresa è quella che i fan “adoreranno”.

“Mind Your Business” di Britney Spears e Will.i.am è una delle nuove uscite dopo la tutela del padre

La canzone sarà una delle prime nuove uscite della Spears da quando è stata rilasciata dalla tutela di 13 anni da parte del padre, Jamie Spears. La curatela ordinata dal tribunale è iniziata nel 2007 e ha portato anche al famoso movimento #FreeBritney.

Da quando questo si è concluso nel 2021, la Spears ha collaborato con Elton John alla canzone “Hold Me Closer” , una versione reinventata del suo brano “Tiny Dancer”.

La scorsa settimana ha anche annunciato i dettagli del suo tanto atteso libro di memorie, intitolato “The Woman In Me”.

“The Woman in Me rivela per la prima volta il suo incredibile viaggio e la forza al centro di una delle più grandi interpreti nella storia della musica pop”, si legge nella descrizione sul sito web dell’editore.

“Scritto con notevole candore e umorismo, il rivoluzionario libro della Spears illumina il potere duraturo della musica e dell’amore e l’importanza di una donna che racconta la propria storia, alle sue condizioni, finalmente.”

Traduzione di “Mind Your Business” di Britney Spears e Will.i.am

Ora siete in giro per il mondo con

Will.i.am e Britney, Bitch

Fatti gli affari tuoi, stronza

E tu cosa ne pensi di “Mind Your Business” di Britney Spears e Will.i.am? Lasica un commento!