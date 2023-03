Guarda la video recensione di “Mixed by Errie” e scrivi un commento spiegando cosa ne pensi tu del film.

Il film “Mixed By Erry” del 2023, diretto da Sydney Sibilia, racconta la storia di Enrico Frattasio, soprannominato Erry, che negli anni ’80 ha creato un’impresa e un impero grazie alla vendita di musicassette contraffatte in tutta Italia e successivamente in tutto il mondo.

La trama inizia a Napoli nel 1976, dove Enrico e i suoi fratelli Peppe e Angelo vivono in condizioni economiche molto modeste. Enrico ha una passione per la musica e vorrebbe diventare un DJ, ma la sua timidezza gli impedisce di provarci. Tuttavia, il giovane riesce a creare compilation musicali per amici e clienti utilizzando i registratori del negozio di elettrodomestici in cui lavora.

Dopo la chiusura del negozio, Enrico decide di trasformare la sua passione per la musica in un lavoro vero e proprio. Inizia a creare musicassette personalizzate per gli abitanti del quartiere e, insieme a Peppe, decide di espandere l’attività chiedendo un prestito a un boss locale per acquistare dei registratori ad alta tecnologia che gli consentono di copiare molte cassette in poco tempo. Grazie alle conoscenze di Angelo nel mondo criminale, i fratelli riescono ad espandere il loro giro d’affari in tutta Italia, mixando migliaia di audiocassette in numerosi laboratori.

I Frattasio diventano famosi e ricchi grazie al successo della loro attività, ma attirano anche l’attenzione dei boss della camorra che vorrebbero entrare in affari con loro. Fortunatamente, questi rimangono coinvolti nella guerra di camorra che infuria a Napoli negli anni ’80, e i Frattasio vengono in gran parte ignorati dalla criminalità organizzata. Tuttavia, il capitano Ricciardi della Guardia di Finanza viene a conoscenza dell’attività di contraffazione delle audiocassette dei fratelli Frattasio e decide di agire per sgominare il loro giro d’affari.

I Frattasio riescono a reagire ufficializzando la loro società e creando imprese-satellite per riciclare i proventi dei loro affari. Nel frattempo, Arturo Barambani, CEO di un’azienda produttrice di supporti, si rende conto dell’impressionante quantità di ordini effettuati dai Frattasio e decide di stipulare con loro un contratto miliardario per la fornitura di musicassette vergini, instaurando una singolare amicizia tra i quattro.