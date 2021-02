Attore britannico, classe 1986, è noto al pubblico per aver vestito i panni di Jon Snow ne Il Trono di Spade ed ora è pronto a tornare, ma questa volta per la seconda stagione di Modern Love come rivela direttamente Amazon.

L’attore è stato scelto per far parte del cast di Modern Love 2 insieme a tanti nuovi ingressi, ben 29, tra cui quello dell’attrice Anna Paquin. Modern Love ha avuto un ottimo riscontro ed è pronto a replicare con nuovi episodi basati sull’amore e sulle sue varie sfaccettature, passando dalla sua complessità alla sua bellezza. La seconda stagione è stata girata tra Albany, la città di New York, Troy, Schenectady e Dublino. Il debutto su Prime Video arriverà entro il 2021 in oltre 240 paesi del mondo. Modern Love è stata creata da John Carney che afferma:

L’attore Kit Harington

“Siamo davvero felici di dar vita ad una seconda stagione di questa serie e di avere l’opportunità di puntare l’obiettivo su cosa conta davvero. Con così tanta incertezza nel mondo di oggi, queste storie porteranno verità ed amore alle persone ovunque siano e sono davvero grato di far parte del team che lo renderà possibile”.

Kit Harington, da parte sua, è pronto per l’ennesima sfida. Inoltre, da poco, è diventato papà di un maschietto avuto dalla compagna Rose Leslie, sua collega.

Vi piace Kit Harington? Siete felici che prenderà parte a Modern Love 2?