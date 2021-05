Modern Love è stata una delle serie più interessanti degli ultimi mesi. Andata in onda in Italia su Amazon Prime Video durante il primo lockdown determinato dalla pandemia da Covid-19, ha raccolto un ottimo successo di pubblico, entusiasta sia del ricco cast che delle storie molto ben raccontate.

Lo show, dunque, è una serie televisiva antologica disponibile dalla fine di ottobre 2019 – diretta dal regista John Carney (November Afternoon, Once (Una volta), Tutto può cambiare) -, basata sulla rubrica omonima pubblicata settimanalmente dal New York Times. Ogni singolo episodio ha un taglio molto simile a quello che potrebbe avere il racconto fatto da un giornale: secco, preciso, diretto.

Modern Love aveva come fine quello di esplorare l’amore nelle sue molteplici forme: l’amore sessuale, romantico, familiare, platonico e per se stessi. Il tentativo è perfettamente riuscito e adesso ci si prepara alla seconda stagione dello show che, come quella precedente, avrà un cast di attori molto noti, e anche questa volta ben nutrito.

Cosa faranno i due attori

Le novità rispetto al cast della seconda stagione di Modern Love si inseguono da un po’ di tempo, e, nelle ultime ore, nello svelare la data di uscita dei nuovi episodi (che saranno disponibili in streaming a partire dal 13 agosto), il servizio di video in streaming di Amazon ha fatto sapere che anche gli attori Sophie Okonedo (Ace Ventura – Missione Africa, La vita segreta delle api, Assassinio sul Nilo) e Tobias Menzies (Neverland – Un sogno per la vita, Underworld: Blood Wars, Il Trono di Spade).

I due attori, infatti, saranno i protagonisti di uno dei nuovi episodi, e non uno qualsiasi ma quello diretto direttamente dallo showrunner, autore e produttore esecutivo della serie, ovvero John Carney. Ancora sconosciuti, almeno al momento, i ruoli precisi dei due attori, visto che la produzione continua a mantenere il massimo riserbo sui particolari dello show.

Nessuna notizia più specifica, è vero, sul ruolo che avranno i due attori nella seconda stagione dello show. Però, a quel che è dato attualmente sapere, Tobias e Sophie hanno da poco completato le riprese in cui appaiono nello stesso episodio e che sono state girate a Dublino, In Irlanda.

Modern Love fa il carico di stelle cinematografiche!

Secondo la descrizione ufficiale, inoltre, la nuova stagione di Modern Love esplorerà “nuove storie d’amore e nuove relazioni in tutta la loro complessità e bellezza”. Come il primo ciclo di episodi, anche questo si ispirerà all’omonima rubrica del cuore del New York Times e racconterà in ogni episodio una storia diversa, con diversi protagonisti. La stagione 2 è stata girata ad Albany, New York e a Dublino.

Okonedo e Menzies, visti recitare di recente rispettivamente in Ratched e The Crown, si uniscono a un cast ricchissimo che conta già circa 30 attori, e tra loro possiamo annoverare: il veterano de Il Trono di Spade Kit Harington, la vincitrice del Golden Globe per True Blood Anna Paquin, l’attore Gbenga Akinnagbe (The Deuce), Susan Blackwell (Madam Secretary), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Tom Burke (Mank), Zoe Chao (Love Life), Maria Dizzia (Orange Is the New Black).

E, ancora, perché il cast questa volta è ancora più corposo di quello della prima stagione: Dominique Fishback (Project Power), Kathryn Gallagher (YOU), Garrett Hedlund (Mosaic), Telci Huynh (God Friended Me), Nikki M. James (Proven Innocent), Aparna Nancherla (Corporate), Larry Owens (High Maintenance), Zane Pais (Room 104), Isaac Powell (Dear Evan Hansen), Ben Rappaport (For the People), Milan Ray (Boomerang), la star di Strange Angel Jack Reynor e la vincitrice di due Golden Globe Miranda Richardson (Un incantevole aprile, Delitto di stato).

Si aggiungono, ancora: Marquis Rodriguez (When They See Us), James Scully (YOU), Zuzanna Szadkowski (Gossip Girl), Lulu Wilson (Sharp Objects), l’irlandese Don Wycherley, Jeena Yi (Unbreakable Kimmy Schmidt) e Grace Edwards (Schooled), oltre alla nominata all’Oscar Minnie Driver (Good Will Hunting).

Per quanto riguarda, invece, la regia, sono diversi i registi che si sono alternati dietro la macchina da presa: oltre a John Carney ci sono Marta Cunningham, Jesse Peretz e Andrew Rannells, mentre Celine Held e Logan George hanno diretto insieme un episodio.