Per tutti gli appassionati di videogiochi, una notizia entusiasmante: Mondo di Tenebra (World of Darkness) diventerà presto un film e una serie tv.

L’ambientazione horror costellata da vampiri e licantropi si presta molto bene alle esigenze filmiche, proprio per questo ha preso piede il progetto, che verrà portato avanti da Hivemind, società di produzione che si occupa di altre serie come la celebre The Witcher e The Expanse. Ad occuparsi del progetto saranno Eric Heisserer (Tenebre e Ossa) e Christine Boylan (The Punisher).

Il progetto legato a Mondo di Tenebra punta a creare un universo condiviso, tra film e serie tv, che abbracci in toto le creazioni della White Wolf, società statunitense che si occupa di giochi di ruolo e altro materiale ludico.

Cosa sappiamo del gioco di ruolo Mondo di Tenebra?

Stando al gioco di ruolo, Mondo di Tenebra è stato ideato nel 1991 e si suddivide in “Mondo di tenebra classico” e “Nuovo mondo di tenebra”.

L’ambientazione, a tinte horror e contenuti abbastanza forti, vede i partecipanti vestire i panni di vampiri, che si aggirano in un mondo simile al nostro, ma più oscuro e macabro.

Successivamente nel gioco sono comparse anche altre creature, come lupi mannari, licantropi, e varie altre creature mutaforma con poteri come la capacità di alterare la realtà.

Un ulteriore passo avanti, inoltre, è stato fatto nell’universo del gioco nel 1995, quando con Changeling: The Dreaming l’ambientazione è stata ispirata a miti della tradizione celtica, dell’antica Grecia, dell’India e anche dei nativi americani. Insomma, le suggestioni sono tantissime, e dei progetti filmici e seriali avranno di sicuro modo di esplorarle tutte.

Per il momento non si sa molto altro su film e serie tv di Mondo di Tenebra, ma vi terremo aggiornati appena si avranno news in merito.

