“Money Shot: La Storia di Pornhub” offre molti spunti di riflessione riguardo l’etica della pornografia, il trattamento e l’umanità dei lavoratori del sesso e l’importanza della sicurezza sessuale.

Prima di addentrarmi in questa recensione, devo fare alcune precisazioni. Innanzitutto, conterrà discussioni su contenuti esplicitamente sessuali, essendo una recensione di un documentario riguardante un sito di pornografia. In secondo luogo, ci saranno anche discussioni riguardanti il traffico sessuale e lo sfruttamento sessuale di minori. Se queste tematiche sono traumatiche o particolarmente sconvolgenti per te, è comprensibile se non vorrai leggere questa recensione. Infine, farò del mio meglio per essere il più obiettivo possibile, ma “Money Shot: La Storia di Pornhub” tocca molti argomenti tabù e controversi, ed è inevitabile che le mie convinzioni personali e politiche influenzino ciò che scrivo.

Detto questo, andiamo avanti con la recensione di Money Shot.

“Money Shot: La Storia di Pornhub” è un documentario di Suzanne Hillinger, la regista del doc su COVID-19 del 2020 “Totally Under Control”. Questa volta, Hillinger si concentra sul famoso sito pornografico Pornhub e sulla sua società madre, MindGeek. “Money Shot” esplora la storia del sito, culminando negli scandali e nelle controversie degli anni ‘2000 riguardanti video di aggressioni e di minorenni caricati su Pornhub. Sentiamo molte voci diverse, tra cui avvocati, registi, attivisti contro il traffico sessuale e, soprattutto, gli interpreti e i modelli che dipendono dalla possibilità di caricare contenuti su siti come Pornhub.

All’inizio parlano i professionisti del settore, poiché le loro voci sono le più presenti in “Money Shot”. Il documentario è sorprendentemente a favore del lavoro sessuale e ascoltiamo le prime esperienze di interpreti pornografici di alto profilo come Asa Akira, Siri Dahl, Wolf Hudson e Gwen Adora. Da loro apprendiamo come l’industria del porno sia cresciuta e cambiata drasticamente nell’ultimo decennio. Praticamente ci dicono che grazie a Pornhub ed OnlyFans fanno molti più soldi rispetto ai film porno e quindi difendono questo business.

Modelhub di Pornhub e siti come OnlyFans hanno concesso agli interpreti maggiore autonomia e libertà nel loro lavoro, favorendo condizioni di comfort e sicurezza. Inoltre, gli interpreti riescono spesso a guadagnare di più senza dover lavorare costantemente per grandi studi cinematografici. Ovviamente, il lato oscuro dell’industria del porno esiste ancora (ne parleremo), ma Hillinger fa bene a dare voce a chi lavora nel settore, spesso escluso o non rappresentato correttamente nei media.

Naturalmente, nel rispetto di molteplici prospettive e sfumature, Hillinger intervista anche gruppi di difesa contro la tratta di esseri umani, molti dei quali hanno contribuito a far emergere l’enorme quantità e le problematiche dei video non consensuali, dannosi e illegali caricati su Pornhub. Ciò dà vita a un intenso dialogo e scontro tra questi e i professionisti dell’industria pornografica: il documentario sottolinea che molti gruppi anti-tratta sono contrari al lavoro sessuale, sostenendo che la pornografia, in tutte le sue forme, sia coercitiva. Alcuni professionisti del settore pornografico ribattono affermando che, secondo gli attuali sistemi economici, ogni lavoro è coercitivo, e osservano inoltre che molti di questi gruppi sono gestiti da organizzazioni evangeliche che chiedono l’abolizione della pornografia e di ogni forma di lavoro sessuale.

Immagino che una grande critica nei confronti di “Money Shot” sia la sua riluttanza a prendere una posizione morale definitiva. Pur offrendo sicuramente ai performer pornografici una piattaforma per parlare e difendere le loro professioni, non sono del tutto convinto di quale fosse l’intento della tesi centrale del documentario. È chiaro che tutti concordiamo sul fatto che la tratta sessuale sia orrenda, la pornografia con persone minorenni sia terribile e trarre profitto da queste cose sia moralmente sbagliato. “Money Shot” presenta spesso uno scandalo o una controversia, e poi lascia che le persone su entrambi i lati della questione esprimano le loro idee. Suppongo che questo sia qualcosa che accade nella strategia di presentare molteplici punti di vista e consentire al pubblico di farsi un’opinione, e forse si tratta solo di una preferenza personale, ma mi sarebbe piaciuto che questo documentario avesse un obiettivo più chiaro piuttosto che una storia integrata con interviste.

Ecco, se devo trovare un difetto a Money Shot: la storia di Pornhub è proprio quello di non avere un obiettivo chiaro nel suo racconto, però nel complesso l’ho trovato un documentario interessante e che tratta un argomento poco sviluppato nelle piattaforme di streaming. Per questo motivo ho deciso di dargli un bel 7.

